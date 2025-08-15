Confirmado por Mercadona: estos son los supermercados abiertos el 15 de agosto y horarios en toda España

La cadena de distribución presidida por Juan Roig ha confirmado que va a abrir algunos de sus establecimientos durante el festivo de la jornada de hoy por el día de la Asunción de la Virgen del 15 de agosto.

Aunque va a mantener cerradas la mayoría de sus tiendas en territorio nacional, mantendrá operativas las que estén ubicadas en zonas de gran afluencia turística en la temporada de verano.

En concreto, las provincias de Barcelona, Girona, Tarragona, Málaga, Granada, Cádiz, Huelva, Murcia, Valencia, Alicante, Castellón, Cantabria y ambos archipiélagos mantendrán algunos establecimientos abiertos durante la jornada de hoy para ofrecer suministros a los turistas y locales en plenas vacaciones.

El horario varía en función de la zona y del número de turistas. Algunos comercios abren en su horario habitual, de 09:00 a 22:00 horas, mientras que otros se ciñen al horario especial: de 09:00 a 15:00 horas.

Mercadona dispone de un buscador en el que se puede comprobar directamente si el supermercado más cercano a su vivienda o a su alojamiento va a estar abierto en las próximas horas. En todo caso, a continuación les indicamos los más destacados.

Barcelona

Castelldefels- Avda. del Canal Olímpic: todo el día

Sitges - Avda. Artur Carbonell, 27: todo el día

Valencia

Gandía ( C/La Goleta): todo el día

Cullera ( (C/Corbera): De 09:00 a 15:00 horas

Castellón

Benicàssim ( Avenida Jaume I): todo el día

Oropesa: todo el día

Alicante

Alicante (Avenida de las Naciones): todo el día

Benidorm - C/ Invierno, 11: todo el día

Málaga

Estepona: de 09:00 a 15:00 horas

Marbella: de 09:00 a 15:00 horas

Granada

Almuñécar: de 09:00 a 15:00 h

Motril: de 09:00 a 15:00 h

Cádiz

La Línea de la Concepción: de 09:00 a 15:00 h

Barbate - C/ Once de Marzo de 1938: todo el día

Huelva

Avda. del Carnaval: De 09:00 a 15:00 h

Punta Umbría - Avda. de La Libertad: de 09:00 a 15:00 h

En cambio, en ciudades importantes de interior del país, como Madrid, Sevilla o Bilbao, el buque insignia de Juan Roig no va abrir sus puertas este viernes al no ser puntos costeros con gran afluencia de turistas.

Tampoco en el norte de la península, donde Mercadona cierra sus tiendas hoy en Galicia, Asturias, Navarra y País Vasco. La única excepción es Cantabria, con aperturas en horario especial en Cabezón de la Sal y Torrelavega.

La distribuidora, una de las más importantes del país, amplió sus servicios a los domingos y festivos en cerca de 300 supermercados de toda España hasta el 1 de septiembre por la campaña de estival.

En estas urbes, el horario de lunes a sábado se extendía de 09:00 a 22:00 horas, mientras que los domingos en horario especial hasta las tres de la tarde.