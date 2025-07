Una española viaja a Estonia y alucina al ver un famoso supermercado español: "No me escondo, lo amo"

La gastronomía española no es solo una tradición culinaria, sino un símbolo de identidad que acompaña a millones de españoles dentro y fuera del país.

Durante un viaje a Estonia, Leyre Gómez, una joven española, pudo comprobarlo de primera mano al descubrir en un mercado local un puesto que vendía productos de Hacendado, la reconocida marca blanca de Mercadona, uno de los supermercados más emblemáticos de España.

La reacción no ha tardado en llegar: sorpresa, emoción y, cómo no, un vídeo en TikTok que rápidamente se ha vuelto viral. "Estoy en Estonia y me he encontrado un Mercadona", dice entre risas Leyre Gómez, la protagonista de esta historia que ha conquistado las redes sociales.

Lo que a primera vista podría parecer una simple anécdota se transforma, en realidad, en un relato con carga cultural y emocional: el poder que ejerce la comida como símbolo de identidad y la fuerza que tienen ciertas marcas, en este caso, Hacendado, para conectar a los consumidores con su país de origen, incluso a miles de kilómetros de distancia.

El hallazgo ocurrió en un mercado callejero de Estonia. Leyre, como relata en su vídeo, se topó con un pequeño puesto local que vendía exclusivamente productos típicos del supermercado valenciano.

"Estoy flipando", comenta al comenzar la grabación. Y no es para menos. Lo que encontró fue un auténtico surtido de artículos de Mercadona: pan tostado con y sin gluten, embutidos, helados, conservas, salsas… todo perfectamente alineado y etiquetado con la imagen de marca que tantas veces había visto en España.

"Es como si estuviese en Mercadona, pero en un mercado de Estonia", explica mientras recorre el estante con su cámara.

"Venden hasta helados, ¿cómo los han traído?", se pregunta, sorprendida de que incluso productos congelados lleguen a ese rincón del norte de Europa.

Lo más llamativo del vídeo no es solo el contenido del puesto, sino la reacción emocional de Leyre. Su frase, que ya circula por redes como lema de los expatriados españoles, resume el vínculo que muchos mantienen con su país a través de la gastronomía: "Tú puedes salir de España, pero España nunca saldrá de ti. No me escondo, amo Mercadona".

Hacendado por el mundo

En el vídeo, la joven enumera lo que más le ha sorprendido, desde la presencia de embutidos y salsas hasta la mítica nata para cocinar o el tomate triturado.

"Si estás en Estonia pasando frío y te apetece un cocido, te salen 4 euros los garbanzos y 5 euros el chorizo", explica. También destaca el precio del aceite en spray, que cuesta 7 euros, y otros productos que, aunque habituales en España, fuera se convierten en casi artículos de lujo.

El fenómeno no es nuevo: productos españoles distribuidos informalmente por tiendas o mercados europeos a menudo llegan con precios inflados.

El sobrecoste es considerable. Leyre lo sabe y lo dice abiertamente: "Los precios la verdad es que son bastante elevados, pero hay que tener en cuenta que estás en Estonia".

A modo de ejemplo, un bote de paté que en España ronda el euro, en Estonia cuesta 3 euros. Un bote de tomate triturado que en Mercadona vale 0,98 euros aparece a 5 euros en el puesto.

El paquete de jamón serrano, a 8 euros, casi dobla su precio habitual. El aceite de oliva en spray, que en España puede comprarse por unos 2,80 euros, se eleva hasta los 7 euros en este puesto estonio.

Pese a la diferencia, Leyre considera que tener acceso a esos productos compensa el coste. "Si echas de menos la comida española, creo que está genial", afirma.

No es solo una cuestión de alimentación, sino de sentirse "en casa" aunque sea por unos minutos, incluso entre estanterías improvisadas en un mercado del Báltico.

Cadena de origen valenciano

Es importante aclarar que Mercadona no opera oficialmente en Estonia. Se trata, en este caso, de un puesto independiente que, de algún modo, ha conseguido importar, probablemente desde países vecinos, productos fabricados para la cadena española.

Algunos usuarios en redes especulan que podrían ser tiendas que abastecen a comunidades españolas o latinas, aunque en este caso el entorno parece estrictamente local.