Ambar apuesta por el ‘cero’ con su primera radler 0,0 alcohol y 0 azúcar

Ambar apuesta por el ‘cero’ con su primera radler zero alcohol y zero azúcar

Cervezas Ambar lleva 125 años haciendo historia. En 1976 lanzó la primera sin alcohol en España y siguió innovando en la categoría con la primera cerveza sin alcohol y sin gluten del mundo y el lanzamiento de Ambar Triple Zero, la primera cerveza sin alcohol y sin azúcar del mercado. Hoy la compañía vuelve a marcar un hito con Ambar Triple Zero Radler: la única 0,0 alcohol y 0 azúcar con auténtico zumo de limón.

La cerveza es, tradicionalmente, una de las bebidas más consumidas en el mundo. Su sabor y frescura hacen que la cerveza sea la bebida favorita en cualquier momento: comidas, aperitivos, reuniones a media tarde... En verano, esta sensación refrescante se busca con más tesón y la cerveza ofrece el remedio perfecto para el calor.

Un reciente estudio de la Asociación de Cerveceros de España demuestra que nuestro país es uno de los que más apuesta por el consumo de cervezas sin alcohol. Hasta el 74 % de los consumidores la eligen en algún momento, como la alternativa ideal para aquellos que prefieren eliminar el alcohol de su día a día, sin renunciar al sabor y, además, con un aporte calórico menor.

Cervezas Ambar supo adelantarse a esta tendencia y ahora sigue innovando en la elaboración de cervezas que destacan por su calidad y sabor con su gama Triple Zero, la primera sin alcohol y sin azúcar, cuya primera variedad vio la luz en 2022 y se ha ido completando con Ambar Triple Zero sin gluten y Ambar Triple Zero Tostada, para un sabor más intenso.

Ahora, completan el porfolio con Ambar Triple Zero Radler, marcando un nuevo hito con la primera radler con auténtico zumo de limón sin alcohol y sin azúcar.

Todo el sabor de una radler

Un día de verano en la piscina, una parada a mitad del viaje, una reunión de amigos, una ruta por la montaña… Con la llegada del verano, la cerveza radler se convierte en una alternativa refrescante y ligera para cualquier momento. Ambar Triple Zero Radler, con su equilibrada combinación de cerveza y zumo natural de limón ofrece una experiencia suave, cítrica y muy fácil de beber, perfecta para quienes buscan una opción menos intensa sin renunciar al sabor. El secreto: una base de la clásica Ambar Triple Zero a la que se une una buena limonada, que le otorga a este nuevo lanzamiento una fusión perfecta con notas en nariz y boca muy agradables y refrescantes para el paladar.

“En Ambar estamos orgullosos de ser pequeños, porque sabemos lo importante que es ser pequeño para hacer grandes cervezas. 125 años de historia, repletos de innovaciones cerveceras nos avalan. Podemos tomarnos más tiempo para investigar, experimentar y jugar, dando importancia a pequeños detalles que marcan la diferencia y nos hacen únicos, haciendo la cerveza que nos gusta para personas y para momentos, no para mercados”, así lo ha asegurado Enrique Torguet, director de relaciones institucionales, comunicación y ESG de Grupo Agora.

“Esta forma de ser nos ha permitido poder ser primeros en creaciones que luego han seguido otros grandes como la primera cerveza sin alcohol de nuestro país, la primera cerveza sin alcohol y sin gluten del mundo o la primera en elaborar su cerveza con lúpulo recién molido”, concluye.