La cadena de supermercados con tiendas en España que cobra 12 euros por entrar: así funciona su nuevo sistema

Los cambios en los hábitos de consumo han modificado de forma notable la manera en la que se comportan los clientes a la hora de comprar todo tipo de productos, pero también ha supuesto una transformación en la forma en la que los establecimientos muestran sus productos y tratan de ofrecer una mejor experiencia de compra a sus potenciales consumidores.

Los avances tecnológicos han provocado que la manera de comprar se haya visto notablemente alterada a lo largo de los últimos tiempos. De esta forma, hemos pasado de la llegada de los pagos con tarjeta de crédito a los cajeros con sistema de autopago en los que no es necesario personal para hacer las compras, pasando por el auge de las plataformas online, que no deja de crecer a lo largo de los últimos años.

En un sector en constante evolución, hay cadenas de supermercados que están trabajando en nuevas ideas innovadoras, apostando incluso por nuevos sistemas de compra, como el que pretende implementar Aldi, cadena que ha abierto un establecimiento en el que cobra 12 euros por entrar.

Pago inicial para poder comprar en Aldi

Esta cadena de supermercados de origen alemán, con una amplia presencia en España, ha abierto un nuevo establecimiento en el que es necesario realizar un abono inicial para poder acceder a su interior, una iniciativa que ha decidido probar en uno de sus locales, situado en Greenwich, Londres.

A priori puede verse como una estrategia que genere cierto rechazo, pero hay una explicación para el pago de la entrada al local. Este establecimiento carece de interacción humana por parte del consumidor, de manera que el coste de los productos que el cliente introduce en su cesta es detectado por un sofisticado sistema de vídeo y escáner.

Una vez introducidos en la cesta todos los artículos que desee comprar, el cliente tendrá que pagar los mismos a través de una aplicación de su dispositivo móvil. Sin embargo, para acceder a la misma, los interesados tendrán que hacer un depósito previo de 12 euros.

No obstante, esto no significa que el consumidor vaya a perder esa cantidad de dinero de su bolsillo, ya que se trata de un depósito. De esta forma, una vez realizada la compra, esos 12 euros se descontarán del precio final de la compra, y dado el caso de que no se haya comprado más de lo pagado inicialmente, le serán devueltos, si bien no se hará de una forma inmediata.

Este sistema ha sido ideado con el objetivo de tratar de mejorar la experiencia de compra de los clientes, ofreciendo un servicio de mayor comodidad para los consumidores a la hora de comprar sus productos. Por el momento se trata de una función en pruebas, por lo que del éxito que tenga en esta tienda de Londres dependerá que Aldi decida extender el sistema a otras de sus tiendas distribuidas por todo el continente.

Un sistema que ya utiliza Amazon

El concepto de tiendas sin caja no es algo realmente novedoso, a pesar de que en España aún no se ha extendido. De hecho, Amazon Go y otras cadenas, principalmente en Asia, ya usan con normalidad este tipo de sistemas para facilitar la compra de los consumidores. Poco a poco este tipo de sistemas llegarán a los países occidentales, en parte gracias a iniciativas como la puesta en marcha por Aldi.

Se trata de una nueva evolución enfocada a evitar que los clientes tengan que hacer colas a la hora de hacer sus compras, optimizando el tiempo y simplificando los procesos a través de tecnologías como el pago sin contacto y la propia digitalización en lo que respecta a los métodos de cobro.

No obstante, no todo es positivo en lo que respecta a este nuevo concepto de compra. En primer lugar, hay que tener en cuenta que ese pago previo puede desincentivar a algunos consumidores a entrar en el establecimiento, sobre todo por parte de quienes no tengan métodos de pago digitales o que no se fíen en exceso de dar dinero antes de entrar a una tienda en la que no tienen claro si van a comprar.

A ello hay que sumar que la automatización no es perfecta y como sucede con cualquier otra tecnología, pueden llegar a surgir errores que hagan que el consumidor pague más de la cuenta o tenga dificultades para completar el pago por cualquier otra razón, lo que puede generar gran enfado y frustración.

De igual modo, no se puede olvidar el factor humano y las consecuencias que tiene a nivel de empleo la implementación de este tipo de sistemas sin caja, ya que provocarán pérdida de puestos de trabajo, al no ser necesarios tantos empleados para atender a los clientes en las cadenas de supermercados.

Por el momento, Aldi está en fase de pruebas, y no se prevé que pueda llegar a corto plazo este sistema a los establecimientos distribuidos por España, si bien, en función de su aceptación y de su viabilidad económica, se determinarán las directrices a seguir con respecto a su expansión. La automatización es un ahorro para las empresas, pero habrá que ver la respuesta que se encuentra por parte de los consumidores europeos ante el cambio.

La compañía de origen germano está evaluando la respuesta de los clientes en esta tienda piloto, si bien la tendencia global sugiere que el comercio seguirá evolucionando hacia modelos más automatizados y digitalizados.