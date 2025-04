Adiós al desperdicio de alimentos: mi experiencia comprando un pack sorpresa de Too Good to Go por 3,99 euros

Usuarios de Too Good to Go.

Desde marzo de 2025, España ha dado un paso decisivo en la lucha contra el desperdicio alimentario con la entrada en vigor de una nueva legislación que promete marcar un antes y un después en la gestión de los recursos alimentarios.

Esta ley, la más ambiciosa hasta la fecha en el país, tiene como objetivo reducir a la mitad el desperdicio de alimentos en España, un reto de dimensiones colosales. A través de una serie de medidas obligatorias para empresas de distribución, restauración y productores, la ley establece un control para garantizar que los excedentes de alimentos se redistribuyan adecuadamente.

La ley exige, entre otras cosas, que los supermercados donen alimentos aptos para el consumo a organizaciones sociales antes de desecharlos, que tengan planes de prevención del desperdicio, y que establezcan acuerdos con entidades o plataformas que faciliten la recuperación de excedentes. El incumplimiento puede acarrear sanciones económicas de hasta 60.000 euros en casos graves.

El impacto de esta ley no solo se mide en términos económicos, sino también en su potencial para transformar el comportamiento de los consumidores y las empresas. Con la legislación, se busca fomentar una mayor concienciación sobre el desperdicio alimentario y promover la responsabilidad en toda la cadena de valor.

Precisamente, se ha puesto de relieve la importancia de buscar soluciones innovadoras para reducir las pérdidas de comida, tanto a nivel empresarial como individual. En este contexto, plataformas como Too Good To Go se han convertido en una herramienta clave para facilitar el acceso a alimentos que de otro modo se habrían desperdiciado.

Mi experiencia

Así pues, desde EL ESPAÑOL nos hemos sumado a la nueva ley del desperdicio alimentario y hemos comprado un pack sorpresa de Too Good To Go de la cadena de supermercados Carrefour por 3,99 euros y la experiencia ha sido reveladora.

Al abrir la bolsa, nos hemos encontrado con una variedad de productos frescos y perfectamente aptos para el consumo: desde frutas y verduras de temporada, hasta productos lácteos y un snack.

La calidad de todo lo que venía dentro me sorprendió gratamente, ya que, lejos de ser productos dañados o en mal estado, la mayoría aún estaba en perfectas condiciones y podría haberse vendido sin problemas en la tienda.

Definitivamente, repetiré la experiencia. La aplicación Too Good To Go no solo ofrece packs sorpresa de supermercados como este de Carrefour, sino también opciones de restaurantes, panaderías y tiendas de alimentos que, al final de su jornada, ofrecen a los usuarios productos a precios reducidos, evitando su desperdicio.

Las opciones varían dependiendo de la ubicación, pero siempre es posible encontrar algo interesante cerca, lo que hace que la experiencia sea aún más atractiva y accesible.

Sin duda, esta es una alternativa fácil, económica y beneficiosa para todos los que buscamos reducir nuestro impacto ambiental mientras aprovechamos productos de alta calidad a precios imbatibles.

Cómo funciona Too Good To Go

Tal y como se ha mencionado anteriormente, Too Good To Go es una de las plataformas más innovadoras y eficaces que ha surgido para combatir el desperdicio alimentario, y su funcionamiento es tan sencillo como revolucionario.

A través de una aplicación móvil, conecta a consumidores con establecimientos de todo tipo –desde supermercados y restaurantes hasta panaderías y cafeterías– que, al final de su jornada, tienen productos que no se han vendido y que, de no ser aprovechados, acabarían en la basura.

En lugar de desperdiciar estos alimentos, los comercios los venden a precios reducidos a los usuarios de la app, quienes pueden comprar "packs sorpresa" llenos de alimentos perfectamente aptos para el consumo.

El proceso para utilizar Too Good To Go es bastante intuitivo. Primero, el usuario descarga la app y se registra. Luego, selecciona su ubicación y consulta qué establecimientos cercanos están ofreciendo packs sorpresa.

Estos packs contienen una variedad de productos que pueden ser de todo tipo: desde frutas y verduras frescas hasta platos preparados o productos de panadería. El usuario paga una tarifa, generalmente mucho más baja que el precio original de los productos, y una vez realizada la compra, puede recoger su pack en la tienda en el horario acordado.

Además de los packs sorpresa, a través de la app Too Good To Go también se pueden salvar las Cajas Despensa con el excedente de comida de grandes marcas y fabricantes de alimentación y con la novedad de recibirlas cómodamente en casa.

Lo interesante de este modelo es que no solo beneficia al consumidor, que consigue alimentos frescos a precios reducidos, sino que también permite a los comercios reducir el desperdicio y, al mismo tiempo, contribuir a la sostenibilidad.

La aplicación, que opera en varios países, se ha convertido en una herramienta esencial para quienes buscan ser parte activa en la lucha contra el desperdicio alimentario, al mismo tiempo que aprovechan una oportunidad económica.