El adiós de Mercadona a uno de sus productos estrella que costaba 1,15 euros: "Así es, ya no lo tenemos"

Mercadona ha confirmado la retirada de diversos productos de sus marcas blancas, entre las que se encuentran Hacendado, Deliplus o Bosque Verde. La empresa valenciana, que lanza constantemente innovaciones para atraer nuevos clientes, también se ha visto obligada a eliminar algunos de sus productos más vendidos.

Hay veces en las que la enseña cede a la presión de sus propios clientes y, tras varias semanas o meses, dichos productos anteriormente retirados vuelven a estar disponibles. Sin embargo, este no es el caso del ambientador Isla Blanca, que según la cadena valenciana ya no volverá a estar disponible en los lineales del supermercado.

Su retirada ha supuesto un disgusto para numerosas personas que solían comprar este artículo de Deliplus, el cual llevaba muchos meses siendo un éxito en ventas.

Son muchos los artículos que se quedan atrás en el camino. La política de rotación de estos supermercados implica que otros tantos productos desaparezcan de sus estanterías para dejar hueco a estas novedades.

Cada vez que ocurre esto, es frecuente que los clientes acudan a las redes para preguntar por ellos. Por ello, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Mercadona responde a diario a las dudas y sugerencias de los usuarios, confirmando así la peor noticia para muchos: la retirada de algunos productos.

Este artículo se vendía en formatos de 300 ml, lo cual daba para numerosos usos. Su reducido precio, junto a su particular olor, había provocado que fuera el ambientador estrella para muchos clientes.

Han sido varios los clientes de Mercadona que han preguntado estos días a la empresa por la disponibilidad del producto, muy difícil de encontrar en sus lineales. "Buenos días; hace mucho que no veo el ambientador Isla Blanca. Me encantaba. ¿No se fabrica ya?", comentaba un cliente.

La cadena, siempre muy fiel a los consumidores, no ha dudado en contestar para tratar de terminar con esta incertidumbre: "¡Hola! Así es, ya no lo tenemos. ¡Anotamos tu interés!", han apuntado desde el supermercado. No obstante, vende más ambientadores del estilo que también cuestan 1,15 euros.

Por el momento, la superficie no ha explicado el motivo por el que ha retirado este ambientador tan popular. No sabemos entonces si, tal vez, la retirada se debe a cambios en las preferencias de consumo o en la demanda.

A menudo, las líneas de productos se revisan en función de su desempeño en ventas. Dado que si bien este artículo era popular, es posible que no alcanzara un volumen de ventas general que justificara su permanencia en los estantes.