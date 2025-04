Zara está a punto de agotar la chaqueta perfecta para los días de lluvia tras rebajarla un 39 %: ahora vale 29,99 euros

Si todavía no te has agenciado una nueva chaqueta para afrontar este repentino cambio de clima, ya estás tardando en hacerlo. Con la lluvia, los abrigos y chaquetas se convierten en los protagonistas indiscutibles del armario. Más que simples prendas para combatir el frío, son el toque final que define cualquier look durante los meses más fríos del año. Esta temporada, las tendencias apuestan por estilos clásicos renovados, como los abrigos largos de paño, y piezas más atrevidas, como las chaquetas acolchadas metalizadas o las parkas oversize.

Cada año se convierte en tendencia un estilo de abrigo diferente y este año ya ha quedado claro cuáles son. Las chaquetas con efecto piel, efecto ante y las acolchadas. Como de costumbre la tienda que tiene las mejores prendas para estas semanas es el buque insignia de Inditex.

Si quieres añadirle más elegancia a tu look de diario, la cazadora acolchada water repellent de la ZW Collection de Zara se va a convertir en tu prenda favorita. Y lo mejor de todo es que la tienda española la ha rebajado un 39 % y ha pasado de costar 49,95 euros a valer tan solo 29,99 euros.

Cazadora acolchada water repellent. Zara

Se trata de una cazadora acolchada de cuello perkins ajustable con cordón elástico y stopper. Es de manga larga y cuenta con bolsillos de pilastrón en delantero. Asimismo, tiene detalles de cintas a contraste y el bajo ajustable con cordones. Por otra parte, el cierre frontal es con cremallera metálica y botones a presión.

Es una chaqueta fácil de combinar que se ajusta a cualquier estilo, un básico sin el que no podrás vivir esta temporada. Y está disponible en dos colores diferentes: crudo y negro. Asimismo, puedes encontrarla en un amplio abanico de tallas que van desde la XS hasta la L. Aunque según hemos podido comprobar a través de la página web, está a punto de agotarse.