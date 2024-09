El nuevo bolso bandolera de Lefties inspirado en una marca de lujo americana: cuesta 15,99 euros

Las marcas de lujo están fuera del alcance de la mayoría de la población. Sólo un reducido grupo puede acceder a esos artículos exclusivos. Sin embargo, no disponer de la capacidad económica para comprar en marcas como Gucci, Prada o Louis Vuitton no quiere decir que no puedas ir a la moda. Son muchas las marcas que lanzan una amplia variedad de productos inspirados en marcas de renombre. Un ejemplo de ello es la tienda low cost del gigante Inditex. Lefties suele replicar algunos diseños populares de sellos lujosos inaccesibles para los clientes que suelen frecuentar la marca española.

Uno de sus bolsos más exitosos ha sido el shopper inspirado en la marca francesa Longchamp y en esta ocasión volvemos con otro diferente. Se trata de un bolso tipo bandolera que cuenta con un gran parecido a los de la marca estadounidense Ralph Lauren.

Tiene un diseño en forma de medialuna. Un estilo que se ha popularizado bastante en el último año. Se podría decir que es algo difícil salir a la calle y no ver cientos de bolsos con un diseño similar al de Lefties. Por tanto, si eres una amante de los 2000 y su estilo retro definitivamente este es el bolso para ti.

Bolso bandolera. Lefties null

El bolso de Lefties está disponible en varios colores: negro, marrón, verde y blanco. Los tonos que lanzó la firma de lujo. Cuenta con un cierre de cremallera, un asa de hombro y otra cruzada extraíble y ajustable. Dispone de costuras acompañadas de un relieve en color negro que le aporta un toque sofisticado.

En cuento a su tamaño, sus medidas son de 18 centímetros de alto x 25 centímetros de ancho x 8 centímetros de fondo. Al ser un bolso compacto, tiene la capacidad justa, pero suficiente, para llevar los imprescindibles a la hora de ir a una cena, tomar algo o salir de fiesta.