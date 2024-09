La nueva chaqueta de entretiempo de Zara que te sirve para otoño y para invierno: cuesta 29,95 €

Cada vez que se inicia una nueva temporada no hay mejor plan que darse un paseo por las tiendas para ver las nuevas colecciones que marcarán tendencia. Y no hay mejor temporada para hacer eso que el otoño. Considerada por muchos como la mejor estación del año, y no sólo en lo que a moda se refiere. El otoño es la temporada ideal para experimentar con nuevas capas, texturas, y diseños. Pero si hay una prenda que descata sobre otras son las chaquetas. Una pieza que versátil que puedes añadir o quitar y le dará una segunda vida a tu outfit.

Cada año se convierte en tendencia un estilo de abrigo diferente y este año ya va quedando claro cuales van a ser. Las chaquetas con efecto piel, efecto ante y las acolchadas. Como de costumbre la tienda que tiene las mejores prendas de entretiempo para los meses que se avecinan es el buque insignia de Inditex.

Si quieres añadirle más elegancia a tu look de diario, la nueva cazadora acolchada water repellent de Zara por 29,95 euros se va a convertir en tu prenda favorita. Es una chaqueta fácil de combinar que se ajusta a cualquier estilo, un básico sin el que no podrás vivir esta temporada.

Cazadora acolchada water repellent. Zara null

La cazadora tiene un cuello redondo y manga larga con un acabado en vuelta. Además, cuenta con bolsillos de plastrón en la parte delantera con mucha capacidad, que evitará que tengas que llevar un bolso si sólo quieres llevar contigo el móvil, las llaves y la cartera. Y cuenta con un cierre frontal de cremallera para evitar pasar frío en esos días con un clima más inestable.

Pero lo mejor de esta chaqueta, además de su precio, es su capacidad de repeler el agua. Esto lo convierte en el producto perfecto para el otoño, característico por abundantes lluvias en gran parte del mundo.