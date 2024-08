Adiós a las sartenes: con este nuevo producto de Alcampo no tendrás que cocinar tortillas por 2,99€

Cocinar requiere tiempo y dedicación. Dos elementos fundamentales que muchas personas no tienen. Al no disponer de ello terminamos recurriendo a alimentarnos de una manera poco o nada sana, como puede ser la comida rápida o picar cualquier cosa que encontremos, en definitiva, nada bueno para nuestro cuerpo. En otras ocasiones simplemente no queremos cocinar por no tener que limpiar los calderos, sartenes o utensilios, pero Alcampo tiene la solución perfecta.

Se podría decir que la tortilla francesa es una de las cenas más comunes en la historia de nuestro país. Este plato internacionalmente conocido como omelette es uno de los más sencillos que podemos cocinar, no requiere prácticamente nada de tiempo y encima es alto en proteínas, ideal para aquellos que quieran ganar algo de músculo.

A pesar de su sencillez, al cocinarla con una sartén se necesita usar aceite, es decir, grasas. Además, de tener que fregar la sartén utilizada para su cocción. Pero con este innovador producto de Alcampo esto ya no será un problema. Se trata de un cocedor de tortillas para microondas por 2,99 euros.

Cuece tortillas para microondas. Alcampo

Con este producto cocinar tus tortillas será más fácil que nunca y podrás hacer tus tortillas al microondas para que se cocinen al vapor de la manera más sana posible. El recipiente tiene la forma de medialuna de las tortillas y mide 13 x 4 x 10 centímetros. Su peso es de lo más ligero 0,09 kilogramos.

El cocedor está disponible en tres colores diferentes: rojo, verde y gris. Pero lo mejor de todo, aparte de su increíble precio de 2,99 euros, es que el recipiente es apto para microondas, lavavajillas y congelador.

Cocinar tortillas con este producto ya no será un problema, comer sano está asegurado y es mucho más económico que una sartén. Además, de la rapidez a la hora de usarlo, en tan sólo dos minutos tendrás tu desayuno o cena listo.