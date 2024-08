La nueva cama de Decathlon perfecta para tus invitados o para llevar: es plegable y cuesta 99,99 €

Prácticamente todo el mundo ha ido alguna vez de acampada o al camping de un festival y si ha visto en la situación de tener que dormir en el suelo, probablemente con una esterilla y saco de dormir, e incluso los más valientes sin ningún tipo de protección para la espalda. Hay gente que hasta deciden no ir a alguna de estas actividades con tal de evitar dormir a ras de suelo. Pero esto ya se acabó, Decathlon tiene la solución perfecta para aquellos que priman la comodidad, una cama plegable por 99,99 euros.

Si alguna vez te has quedado con las ganas de ir a un festival con amigos por no querer dormir en el suelo, no te volverá a pasar. La nueva cama plegable para camping es ideal para aislarte del suelo. Y lo mejor de todo es que se puede compartir con amigos o con tu pareja.

El objetivo que proponen con este producto para dos personas, práctico, fácil de instalar y de plegar, es disfrutar de una mayor comodidad durante tus noches en camping. Así como mejorar la calidad de sueño, algo necesario muy necesario cuando se está todo el día fuera de casa y de fiesta.

Cama plegable. Decathlon

Este catre es compatible con todos los aislantes o colchones de máximo 136 cm de ancho, o dos aislantes de camping de máximo 65 cm de ancho cada uno. Sin embargo, Decathlon recomienda usar con un colchón autoinflable para mejorar la comodidad, especialmente en la barra central del catre doble.

Es cómodo de llevar a cualquier sitio gracias a su bolsa de transporte y también es fácil de montar con su plegado y desplegado simple. También se aconseja guardar este producto en un lugar protegido de la humedad y de las temperaturas extremas, para asegurar su durabilidad.

Entre otros consejos de mantenimiento, se recomienda no sobrepasar los 220 kilos, en caso de querer lavarlo, hacerlo a mano, no utilizar lejía, ni secadora, y por último no plancharlo.