El nuevo invento de Decathlon para que te entre más ropa en la maleta: cuesta 9,99 euros

Estamos en el ecuador del verano y todavía hay oportunidad de hacer algún viaje más, o en caso de no haber disfrutado de unas vacaciones Decathlon ha venido para ahorrarte algún que otro problema. Todo el mundo ha tenido quebraderos de cabeza a la hora de hacer la maleta porque no cabe todo lo que uno desea llevarse en un viaje y al final han tenido que prescindir de una que otra prenda. pero esto ya no será un problema gracias a los organizadores de Decathlon por 9,99 euros.

Se trata de unos organizadores de maleta que se venden en lotes de tres, dos pequeños y uno grande. Están disponibles en tres colores: gris, arena y gris carbón. Colores de los más discretos y perfectos para ocultar las manchas en caso de que se derrame algún producto o guardes zapatos sucios.

El kit ha sido diseñado por viajeros mochileros, expertos en tener que hacer el equipaje lo más compacto posible. Con este artículo han querido crear este accesorio para facilitar los viajes y aportar seguridad. Esto último es sumamente importante, ya que una vez abras la maleta todo seguirá en el mismo lugar y no te tendrás que preocupar por arrugas de más.

Organizadores de maleta. Decathlon

Este kit de tres fundas es ideal para compartimentar los enseres durante los viajes y tener una mochila o maleta bien organizada. Además, es de fácil uso podrás identificar el contenido gracias a la abertura ancha y la parte superior de malla.

Y lo mejor de todo no es su precio tan tentador de 9,99 euros, también lo es su peso. Las dos fundas pequeñas pesan 60 gramos cada una, y la grande 80 gramos, lo que hace un total de 200 gramos. Por lo que, si estabas pensando que pasarás el límite permitido para facturar una maleta ya puedes olvidarte.

Si quieres mejorar tus viajes date prisa para conseguir este kit porque ya quedan pocas unidades. Para conseguirlo sólo tienes que acceder a la página web de la cadena francesa o ir a tu tienda más cercana.