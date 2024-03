Las nuevas 'maletas' de viaje plegables de Aldi que prometen acabarse pronto: cuestan 3,99 euros

Seguro que más de uno ya está con un pie en las vacaciones de Semana Santa, o incluso ya pensando en el verano. La realidad es que para muchos se trata de un momento idílico si no fuera por tener que hacer y deshacer maletas. Por ello, son muchas las cadenas que nos echan una mano ofreciéndonos una gran variedad de bolsas para transportar todo tipo de ropa, complementos y enseres personales. Un claro ejemplo de ello es Aldi que ha preparado su catálogo con bolsas de viaje plegables como esta que tan solo cuesta 3,99 euros.

En esta mochila de la cadena alemana encontrarás tu mejor complemento para todo tipo de actividades, excursiones o escapadas. Además, tiene una gran capacidad y está concebida para llevar todo tipo de productos para irse de viaje. Es muy fácil y cómoda de transportar gracias a sus asas y correa para la maleta. Es ideal para llevar de viaje sin necesidad de facturar ya que cuenta con unas dimensiones de 45 x 15 x 31,5 cm.

Además, por si esto fuera poco, los hay para todos los gustos gracias a que la compañía las ofrece en 3 colores, con la ventaja de que todos ellos son plegables. Entre los diseños que ofrece Aldi podemos encontrar el azul marino, azul cielo y burdeos.

Bolsa plegable de viaje. Aldi.

Pero eso no es todo, y es que una vez que no la estemos usando, podremos plegarla para que no ocupe espacio y sea transportada de forma más sencilla. Está elaborada en su totalidad a base de un material de poliéster ripstop, lo cual la convierte en una opción de lo más resistente ante cualquier tipo de inconveniente.

Cuenta con un gran compartimento principal, en el cual podremos guardar todas nuestras prendas y demás objetos personales, y uno secundario, donde viajarán nuestras llaves, auriculares, cartera…

Bien sea por su calidad o por su bajo precio, esta mochila ha tenido mucho éxito entre los consumidores. De hecho, todo apunta a que en cuestión de horas se puede agotar.

Además, para los que hayan perdido su equipaje más de una vez, Aldi ofrece los dispositivos de localización Smart Tag Pro, compatibles con iOS y Android. Utiliza una señal Bluetooth segura para localizar objetos perdidos, ofreciendo una solución eficaz de seguimiento en caso de pérdida y se podrá conseguir por 24,99 euros.