La nueva vajilla de porcelana de Carrefour: 18 platos llanos, hondos y de postre por 29,90 euros

No hay lugar a dudas que el deseo de todo español es tener una casa acogedora en la que sentirnos cómodos, pero sin gastarnos mucho dinero. Para ello, todo comienza con una bonita decoración, menaje moderno, muebles estilosos y por último, pero no menos importante, una vajilla con personalidad. Este tipo de artículos además de aportar elegancia, propician una mayor sensación de confort. Por este motivo, Carrefour no para de sorprender a su clientela con las novedades: un ejemplo de ello es la nueva vajilla Aracena de 18 piezas, disponible por tan solo 29,90 euros.

La vajilla de Carrefour es perfecta para sorprender a tus invitados en las reuniones o fiestas en tu casa. Es una ganga total: está rebajada y el set de 18 piezas solo cuesta 29,90 euros frente a los 39,99 euros que costaba antes. Se puede comprar de manera presencial u online y cuenta con un diseño con estampado de flores verdes en un fondo blanco.

Está fabricada con porcelana, que es un material de gran calidad y, además, la vajilla está formada por 18 piezas para 6 servicios: 6 platos llanos de 26,5 cm de diámetro, 6 platos hondos de 18 cm y 6 platos de postre de 19 cm. Entre sus propiedades destaca que es duradera, resistente y fácil de limpiar.

Vajilla porcelana. Carrefour.

En cuanto a los materiales utilizados para su fabricación, es una pieza de vajilla de porcelana de calidad, por lo que si la cuidas y proteges de golpes, puede durarte mucho tiempo.

Se trata de un producto que no solo destaca por su elegante diseño, su increíble precio y la gran calidad en sus materiales hace que sea una vajilla excelente. La verdad es que este supermercado nos asombra cada vez más con sus novedades. En su catálogo se pueden encontrar productos de todo tipo con una inmejorable relación calidad- precio.