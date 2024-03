Soy cerrajero y con este truco nunca más tendrás que llamar si te dejas la llave puesta por dentro

En España, "la mayoría de las casas tienen un bombín estándar con embrague simple", explica el experto de Cerrajeros Pérez en su canal de YouTube. Cuando se utilizan este tipo de cerraduras y, por descuido, se deja la llave puesta por dentro, la única solución es acudir a un cerrajero que abra la puerta.

¿A quién no le ha pasado? Intentas abrir la puerta de casa, pero la llave no entra porque te has dejado las llaves colgando por dentro. Se trata de una situación muy común que se da porque la mayoría de las instalaciones de bombines estándar están configuradas para que no se pueda introducir una llave si hay otra dentro.

El técnico de Cerrajeros Pérez da la solución para que, si te pasa, esa sea la última vez que tengas que llamar pidiendo ayuda para entrar en tu casa. Un consejo muy sencillo, pero que, eso sí, no puedes hacer tú solo. Los expertos en cerraduras afirman que la solución está en cambiar de bombín simple a un bombín de doble embrague.

¿Cómo saber si mi bombín es de embrague simple?

Saber si tu bombín es de embrague simple o doble es muy sencillo, solo necesitas dos llaves. Coloca una en la cerradura por un lado e intenta meter la otra por el otro. Si no te permite abrir desde fuera cuando la llave está girada y metida por dentro, entonces, es simple.

Un bombín con embrague doble o de prioridad es aquel que sí permite abrir desde fuera aunque la llave esté metida y girada por dentro. Es decir, tienen la misma función a un extremo y a otro de la cerradura.

Los dos tipos de bombín pueden ser igual de seguros, pero implican algunas diferencias, además de la comentada del problema que supone dejarse la llave por dentro y tener que llamar a un cerrajero.

En lo que respecta a la seguridad, ambos tipos de bombines pueden ser igual de seguros, aunque el de embrague doble presenta algunas otras ventajas a tener en cuenta. Una cerradura de estas características permite que las personas que están en el interior de la vivienda se pueden cerrar con llave (es una muy buena costumbre) y cualquier persona poseedora de la llave podrá acceder sin ningún problema.

Además, no está de más tener en cuenta que, en caso de emergencia (niños, ancianos o accidentes domésticos), aunque la llave esté puesta cualquier familiar o apersona autorizada que tenga la llave podrá acceder a la vivienda.

¿Cómo funciona un cilindro de doble embrague?

En un cilindro normal, el embrague es una pieza rígida en sus dos extremos. Así, si una llave está metida por uno de los lados, es imposible introducir por completo otra llave por el extremo opuesto. Los cilindros con embrague doble cuentan en la pieza de embrague con dos muelles en sus extremos que permite introducir y girar una llave por cada lado sin problema.