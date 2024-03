Adiós a los problemas de espacio: el armario de Carrefour fácil de montar y trasladar por 29,91 euros

Tal es la cantidad de prendas, calzados y complementos que acumulamos, que seguro que muchas de nosotras hemos tenido alguna vez el armario con ropa amontonada y desordenada. Y es que, en ocasiones, no solo entra en juego nuestra propia capacidad de mantener un orden, sino el espacio disponible. Por eso, Carrefour ha lanzado el nuevo armario auxiliar por un precio de locura.

Muchas veces un armario se nos queda pequeño y necesitamos uno auxiliar que ocupe poco espacio y no sea muy caro. Así que nuestros deseos son órdenes, la cadena francesa vende el ropero con estructura metálica por menos de 30 euros; la verdad que es un remedio ideal para aquellos vestidores que están a rebosar de ropa, calzados y bolsos.

Elegante y funcional. ¿Se puede pedir algo más? Sí, de hecho, si eres de las indecisas que no encuentra el lugar perfecto para cada mueble, o simplemente le gusta cambiar la ubicación cada cierto tiempo, con este armario no eso no supondrá ningún problema ya que resulta muy fácil de montar y trasladar gracias a su ligero peso. Pero eso no es todo, y es que tan solo cuesta 29,91 euros.

Armario ropero. Carrefour.

Su estructura está fabricada en acero galvanizado para una gran resistencia y durabilidad. Además, su cubierta en tela no tejida es resistente a la humedad y muy fácil de limpiar.

Asimismo, el armario cuenta con una cortina doble y una zona para colgar prendas en una barra de aluminio. Además, tiene 8 compartimentos y 4 estantes para poder guardar ropa, complementos y zapatos durante mucho tiempo protegiéndolos de suciedad y malos olores. Aunque solo está disponible en color gris oscuro, tiene un diseño muy fácil de combinar, apropiado para cualquier rincón de la casa.

Conseguir un armario económico y que a la vez nos aporte todo aquel espacio extra que necesitamos en estas zonas del hogar es realmente complicado. Gracias a este armario auxiliar de Carrefour, nuestros problemas pasarán al olvido.