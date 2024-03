La nueva estantería de Carrefour resistente con cinco baldas: soporta 875 kilos por 34,89 euros

Mantener nuestra casa impecable puede ser todo un desafío. El deseo de todos y todas es tener un hogar organizado, pero también las cosas al alcance de nuestra mano, reto que en la mayoría de ocasiones resulta un tanto complicado. Por ello, Carrefour nos lo pone un poco más sencillo; si hace poco ya lo hizo con la cajonera de almacenaje, esta vez debuta con la nueva estantería metálica, disponible por tan solo 34,89 euros.

Este organizador cuenta con cinco baldas espaciosas con acabado galvanizado en color negro para poder colocar todo tipo de elementos de una forma cómoda y con estilo. La estructura y las baldas de metal forman un mobiliario de lo más duradero y resistente. Además, se trata de un producto funcional ya que se puede usar tanto en la cocina, como el baño, garaje o incluso en el salón con plantas decorativas, fotos o velas aromáticas.

Independientemente del estilo, espacio y gusto por el que apostemos a la hora de decorar nuestro hogar, existen algunos elementos que, por motivos meramente logísticos, son imprescindibles. Toda casa, por grande que sea, necesita una estantería auxiliar como esta. Además, soporta una carga máxima (uniformemente repartida) de 875 kilos (175 kilos por balda).

Estantería metálica. Carrefour.

Asimismo, cuenta con un diseño sobrio y lineal que deriva en una estética moderna y original. También, permite organizar y ahorrar espacio en cualquier lugar de la casa. Sus medidas son 90x40x180 centímetros.

Pero eso no es todo, si eres de los perezosos que no compra muebles por no tener que montarlos, estás de enhorabuena. El montaje de esta estantería es pan comido. Y es que la oportunidad de tener un mobiliario como este no solo responde a cuestiones funcionales, sino que también estéticas e higiénicas. Bien sea porque es práctico y diferente, este artículo es una buena opción para colocar en cualquier estancia que requiera de espacio extra.