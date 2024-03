Carlos Alcaraz desvela cuál es el producto del supermercado sin el que no puede vivir

Carlos Alcaraz ha dejado de ser el chico de moda del tenis para convertirse en el rival más temido por el resto de jugadores. De hecho, con tan solo 20 años, ya está entre los dos mejores tenistas del mundo según la clasificación de la ATP. Sus logros se han traducido en millones de aficionados en todo el mundo, que no sólo están atentos a sus triunfos en el tenis, si no también fuera de la pista. Y es que, lo que muchos de estos fans seguramente no saben es que Alcaraz tiene un vicio, considerado por algunos como comida basura y que le gusta comer cuando está de vacaciones.

Llegar hasta la cima de este deporte, máxime siendo tan joven, exige muchos sacrificios, entre ellos la alimentación. No en vano, Carlos Alcaraz reconoce que esta dieta tan estricta se la salta ocasionalmente cuando está de vacaciones. El tenista admite que hay varios productos que le gustan mucho y que, consume cuando no está compitiendo.

"Cuando estoy en Murcia me gusta de vez en cuando hacerme mi hamburguesa, mi pizza… me mola mucho", confesó Alcaraz en una entrevista con los medios oficiales de la ATP. Por supuesto, no se trata de una comida que ingiere a diario el tenista español, ya que debe seguir una dieta equilibrada tanto en los torneos como en los momentos previos.

Una alimentación controlada es primordial para un deportista como Carlos Alcaraz, dos veces campeón de Grand Slam. El propio tenista, en la entrevista mencionada, contaba que su dieta se basa en comer mucho pescado y pasta. "Tengo la suerte de que como mucho, pero no cojo mucho peso, en plan de grasa. A mí me viene bien comer bastante, y eso hago. También como mucha ensalada, arroz…", comentó Carlos.

De hecho, el tenista nacido en El Palmar, como todos los deportistas profesionales, tiene una serie de alimentos prohibidos que sólo puede comer cuando no está en competición ni cerca de tenerla, es decir, a final de temporada. Carlos tiene un gran físico y más allá del ejercicio, también cumple con esta condición gracias a no beber refrescos o comer comida basura. Sin embargo, cuando está de vacaciones estas restricciones desaparecen.