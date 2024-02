Mercadona recupera tras su retirada varios de sus productos estrella de cuidado corporal

Mercadona es desde hace años uno de los supermercados estrella de los consumidores. La calidad de sus productos, su marca blanca Hacendado y sus precios tan asequibles, son los secretos que le han hecho brillar en los últimos años. Sin embargo, también hay que destacar que ya es habitual que la compañía retire algunos de sus productos, para disgusto de sus clientes. En ocasiones, la cadena retira artículos de su surtido que no vuelven nunca. Otras veces, si los consumidores hacen la suficiente presión, deciden volver a introducirlos en su lineal, como ha sucedido ahora con la colección Monoï de cuidado corporal y capilar que volverá a estar disponible a partir de junio de 2024.

El verano está a la vuelta de la esquina y ya casi ya estamos preparando la maleta para nuestras vacaciones. Otro año más, Mercadona ha sacado su gama veraniega de cuidado corporal y capilar más vendida. Se trata del Elixir de Monoï, una colección de nueve productos que nutren, reparan e hidratan con una misma fragancia refrescante y exótica: extracto de Monoï, un aceite mezclado con las flores de tiare.

Los nueve productos que componen la Colección Elixir Fleur de Monoï son colonia, champú, mascarilla 3 en 1, acondicionador, glitter corporal, mousse corporal, gel de baño, crema corporal y desodorante. El gel, antes de la retirada, costaba 1,40 euros. Pero el resto de productos está por confirmar su precio.

Hola, Montse 👋. La colección Monoï volverá a estar disponible a partir de junio de 2024. Tendremos: Eau de Toilette, glitter corporal perfumado, acondicionador de cabello, instant conditioner, champú y mascarilla capilar. ¡Un saludo y feliz día! — Mercadona (@Mercadona) February 9, 2024

La prueba fehaciente de que Mercadona escucha a sus clientes es el regreso de esta colección que muchos usuarios llevaban meses esperando como agua de mayo. Y no es ninguna exageración. De hecho, hace unos días la usuaria @montsehora ya preguntaba a través de X (antes Twitter) al supermercado español por su estocaje: "Me gustaría saber si esta primavera entrará Elixir fleur de Monoï. Me encanta su aroma y tengo serias dudas que la vuelva a traer Mercadona. Si algo funciona bien y nos gusta, por qué lo retiran. Eso me cabrea de Mercadona".

La demanda de los clientes era continua en redes sociales, y la respuesta de la cadena valenciana era la misma desde hace meses: "Temporalmente no tenemos este producto. Estamos trabajando para que vuelva a estar a la venta lo antes posible".

Sin embargo, recientemente Mercadona ha decidido pronunciarse respecto a estos productos tan consumidos, dando una de las mejores noticias. "Hola, Montse. La colección Monoï volverá a estar disponible a partir de junio de 2024. Tendremos: eau de toilette, glitter corporal perfumado, acondicionador de cabello, instant conditioner, champú y mascarilla capilar."

El regreso a los lineales del supermercado ha sido un secreto a voces que los propios clientes han celebrado. De hecho, la decisión de la empresa ha sido muy aplaudida por algunos consumidores. "Todo un acierto", destacaban a través de X (antes Twitter).

