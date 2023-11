Estos son los productos que debes comprar antes de Navidad si quieres ahorrar cientos de euros

Cuando muchas personas tienen todavía el recuerdo del verano aún muy fresco, especialmente porque las altas temperaturas se han alargado mucho en el tiempo, el calendario no da respiro y ya asoman las fiestas de Navidad. De hecho, queda poco más de un mes para que lleguen estas fechas tan señaladas y especiales.

Por ello, muchas personas y muchas familias se encuentran ya planificando cómo serán las tradicionales cenas, esas para las que habrá menús especialmente elaborados y que conviene planificar con tiempo. Una de las cosas más importantes de estas cenas, especialmente de antes de que lleguen, es planificar cómo será la lista de la compra.

Y es que si se hace con tiempo, tal y como están los precios, podemos ahorrar una importante cantidad de dinero si realizamos estas gestiones con ese margen más o menos amplio. Ahora empieza esa cuenta atrás tan importante para que la cena de Navidad se convierta en un festín a un precio más o menos asequible, comprendiendo que se trata de una fecha especial.

¿Con qué productos podemos ahorrar en las cenas de Navidad?

Las fechas navideñas son un momento del año en el que ganan mucho peso las tradiciones. Una de las más repetidas, incluso por encima de creencias religiosas, es pasar algunos de los últimos días del año con la familia, en grandes reuniones y en un ambiente festivo. Todo rodeado de buena comida.

Sin embargo, para que la fiesta sea también gastronómica, es necesario realizar antes algunas gestiones si no queremos dejarnos una importante cantidad de dinero. Las prisas no son buenas consejeras y si apostamos por menús más elaborados y selectos con algún que otro capricho, tenemos que hacer las cosas con antelación para no pagar más de la cuenta.

Algunas carnes, dulces especiales, vinos de calidad y sobre todo el marisco se convierten en grandes protagonistas de estas cenas tan abundantes que sirven para pasar un rato agradable con la familia y con los amigos. A continuación te contamos cuáles son los productos que debes comprar antes de que llegue Navidad para poder ahorrar con ellos.

El motivo por lo que es interesante darse prisa con estas compras es por las altas demandas que siempre tienen en fechas tan señaladas. Esto provoca que los precios se disparen, sobre todo en una época en la que la inflación está tan presente en el mercado. Según el INE, la cesta de la compra se ha encarecido un 10% en los últimos meses y todo hace indicar que la de esta Navidad será la más cara de la historia. Por ello, cada vez más personas apuestan por el sistema de compra anticipada y la congelación de algunos productos.

Pescados y mariscos : Son los productos que más se demandan en esas fechas y los que más suben de precio. Almejas, percebes y besugos ya están registrando subidas de entre un 20% y un 30%. Langostinos y merluza también han disparado su coste. Los pescados son los productos que puedes congelar sin que pierdan calidad para luego descongelarlos y comerlos de forma correcta en Navidad.





: Son los productos que más se demandan en esas fechas y los que más suben de precio. Almejas, percebes y besugos ya están registrando subidas de entre un 20% y un 30%. Langostinos y merluza también han disparado su coste. congelar Carnes y embutidos : Estos productos también suelen estar más caros en Navidad. El cordero y el redondo son los que más suben. Con el jamón o los embutidos ibéricos sucede igual. Por ello, una buena idea es congelarlo o envasarlo al vacío.





: Estos productos también suelen estar más caros en Navidad. El cordero y el redondo son los que más suben. Con el jamón o los embutidos ibéricos sucede igual. Por ello, una buena idea es congelarlo o envasarlo al vacío. Frutas y verduras : En este caso, no son productos que suban especialmente. Solo algunos casos puntuales como la col lombarda, la escarola o el cardo. En el caso de las frutas, productos de temporada como la piña o las uvas son los que más cambios sufren.





: En este caso, no son productos que suban especialmente. Solo algunos casos puntuales como la col lombarda, la escarola o el cardo. En el caso de las frutas, productos de temporada como la piña o las uvas son los que más cambios sufren. Vinos y licores: Las cenas de Navidad no solo tienen alimentos especiales, también tienen vinos y licores de una mayor calidad. Por ello, aprovechar las ofertas y promociones actuales puede ser una buena manera de encontrar grandes oportunidades.

