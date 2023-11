El zapatero de Ikea que multiplica el espacio de tu casa por 0,99€

Organizar, colocar y encontrar perfectamente toda tu ropa, zapatos e incluso los objetos personales, es fácil con los productos prácticos que vende Ikea. La cadena sueca ha llegado para convertirse en la alternativa perfecta para mantener nuestra casa decorada a la última y sin necesidad de tener que invertir mucho dinero. Su catálogo no deja de crecer y cada vez incorpora novedades más útiles y a precios más bajos. Su último éxito es un zapatero que está arrasando por su precio y por su tamaño, que permite mantener el calzado ordenado sin ocupar grandes espacios.

La cadena sueca ha traído esta práctica solución para almacenar todo tipo de calzado por un precio increíble. Se trata de Murvel, el mueble estrella que guarda y organiza el doble de zapatos en el mismo espacio, ayudando a organizar todos los pares despejando espacio en el suelo. Permite guardarlos en vertical y de manera uniforme.

Está disponible en color gris y tienes unas medidas de 14x14x24 cm pero, lo mejor de todo es su precio. Este zapatero de Ikea cuesta sólo 0,99 euros lo que hace mucho más asequible comprar más de una unidad con la que organizar tu calzado en algún mueble o armario.

Zapatero. Ikea.

La propia cadena asegura que es un producto diseñado precisamente para optimizar el espacio dentro de armarios, ya que permite crear una doble fila sobre la que apilar zapatos y aprovechar hasta el último rincón disponible.

Los clientes no tienen duda de ello ya que la mayoría de sus opiniones son positivas como "Muy práctico para guardar los zapatos de talla grande", "Me encanta", o "He comprado ya varios y son geniales".

Sigue los temas que te interesan