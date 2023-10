Cuidado si vas a disfrazar a tus hijos en Halloween: la OCU avisa sobre qué es lo primero que debes hacer

Su origen está relacionado con la víspera de Todos los Santos, pero también con creencias celtas y romanas que celebraban el fin de la cosecha y el recuerdo de sus difuntos. Sin embargo, la realidad es que, a pesar de que ha tenido siempre una gran repercusión en países como Estados Unidos, cada vez son más los que se animan a celebrar el famoso Halloween en España. Y es que es más que habitual ver cada 31 de octubre cómo los más pequeños van de puerta en puerta pidiendo caramelos y cómo los más mayores decoran sus casas con calabazas y telarañas.

Junto a otras como Carnaval, la fiesta de Halloween se ha convertido ya en una de las más populares de nuestro país. Y es que, aunque todavía haya algunos se nieguen a admitirlo, la celebración más terrorífica del año ha llegado para quedarse. Los padres lo sufren cada año. Y el motivo no es otro que el deseo de los más pequeños de disfrazarse.

Sin embargo, es importante tener en cuenta una serie de consejos para disfrutar de Halloween seguro y sin correr riesgos innecesarios. Para ello, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado una serie de recomendaciones dirigidas a los padres y con las que pretenden trasladar la necesidad de tener en cuenta una serie de aspectos clave a la hora de disfrazar a sus hijos.

Tal y como han explicado desde la OCU, en ocasiones, preparar disfraces puede dar más miedo que el personaje en el que se inspiran. Y es por ello por lo que el organismo ha lanzado un mensaje dirigido a los padres que tienen pensado disfrazar a sus hijos. "Si compras un disfraz para el niño, es probable que no sea lavable. Pero si se puede lavar, plantéate hacerlo. O al menos es buena idea, antes de ponérselo, dejarlo abierto, aireándose, al menos 48 horas", ha explicado la OCU.

Pero este no ha sido el único consejo que han querido lanzar desde la organización. Y es que, tal y como han asegurado, existen una serie de aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de celebrar Halloween. En este sentido, la OCU ha puntualizado que para que un disfraz sea seguro debe estar elaborado con un material que no sea inflamable.

"Las pelucas, las caretas con peluca y los adornos muy recargados incrementan el riesgo. En cualquier caso, mantén a los niños alejados del fuego, ya que es un elemento propio de estas fiestas pero no debe considerarse un elemento de juego", aseguran.

Siguiendo esta línea, la OCU recomienda también comprobar que los disfraces y otros artículos para niños lleven el marcado CE y que el etiquetado siempre mencione datos como el nombre, la dirección del fabricante, la composición y las instrucciones de lavado.

"La ropa para niños no puede llevar cordones en la zona del cuello o la cabeza para evitar que se enganchen con riesgo de asfixia y para los niños más pequeños, de menos de 3 años, es importante asegurarse de que no se sueltan piezas pequeñas, elementos del disfraz que el niño pueda llegar a tragar o introducir en la nariz", han apuntado desde la OCU.

En el caso de los disfraces que llevan capucha o máscara, los padres deben asegurarse que estas no limiten la visión de sus hijos. Si es largo, no debe superar los tobillos del niño, para que no se lo pise y tropiece. Y no menos importante, los accesorios deben ser de goma, nunca metálicos.

Algunos consejos para ahorrar dinero

Pero la OCU no solo ha querido lanzar advertencias relacionadas con la seguridad de los disfraces. Como suele hacer habitualmente, el organismo ha apostado también en esta ocasión por aconsejar a los consumidores con el objetivo de que estos gasten la menor cantidad de dinero posible. "Antes de comprar un disfraz, pregunta a tu entorno: puede que haya amigos o familiares encantados de compartir accesorios o disfraces apenas utilizados y pueden prestártelos", ha dicho la OCU.

Además, el organismo ha dado la idea a los usuarios de crear su propio disfraz. Tal y como han detallado, solo se necesitan artículos que todo el mundo tiene en casa como, por ejemplo, una camiseta vieja o una sábana. "Es una alternativa sostenible y no incurrirás en gastos innecesarios", han añadido.

Cuidado con los maquillajes

En cuanto al maquillaje, la OCU asegura que se trata de un muy buen recurso para conseguir una caracterización acertada. Sin embargo, muchos de estos productos contienen sustancias químicas que no son inocuas y que pueden dar lugar a reacciones alérgicas o de sensibilidad. En este sentido, la OCU aconseja lo siguiente:

No pasarse con la cantidad.

Limpiarlo bien, sin que queden restos.

Ante cualquier reacción, eliminar bien la pintura y aclarar con agua.

Tener cuidado con los esmaltes de uñas, ya que tienen disolventes que pueden ser peligrosos.

Evitar los maquillajes que lleven fragancias, ya que son sustancias potencialmente alergénicas.

Tener cuidado con las lentillas.

