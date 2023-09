El producto milagro de Mercadona para limpiar: acaba por 3,55 € hasta con la suciedad incrustada

Seguro que una de las mayores preocupaciones de muchos si hablamos de la limpieza del hogar es la grasa que se acumula en las sartenes y demás utensilios de la cocina. Estas machas incrustadas suele provocar que estos utensilios dejen de ser tan efectivos a la hora de cocinar y que los alimentos se peguen más en la sartén o no se cocinen tan bien. Y es que, la realidad es que lidiar con la suciedad acumulada de las sartenes se puede convertir en toda una odisea. Ante este problema tan típico, Mercadona tiene la solución para perfecta, pero no la que te esperas. En esta ocasión no se trata de un producto destinado para este fin, sino que es un limpiador de chimeneas, empleado para limpiar el cristal ennegrecido de las chimeneas.

Este limpiador está a la venta en Mercadona a un bajo precio y rápidamente ha ascendido como uno de los productos de limpieza más vendidos dentro del supermercado. Aunque parezca mentira, este producto limpia chimeneas, pero también ayuda a acabar con la grasa incrustada en sartenes, barbacoas, muebles de jardín, o incluso el horno, el microondas o la campana extractora.

La verdad es que se trata de un gran hallazgo por parte de los usuarios de Tik Tok que han descubierto que el limpiador para chimeneas de Mercadona es, en realidad, el mejor producto del supermercado para dejar las sartenes como nuevas en tan solo 5 minutos. Este nuevo producto está la venta por 3,55 euros y contiene 750 ml.

Limpiador quitagrasas. Mercadona.

Lo mejor de todo, es su sencillo funcionamiento. Para utilizarlo, tan solo hay pulverizar el producto y dejarlo actuar unos minutos para que se vean los resultados antes de aclarar y secar. En algunos casos, como en el horno, será necesario frotar para ayudar a eliminar la suciedad.

Asimismo, desde la propia cadena aconsejan utilizar este producto con guantes, además de hacer una prueba previa en una esquina del producto para observar que no hay cambios en el brillo o en los acabados, tapando también el suelo o superficies adyacentes. Si al hacerlo se detecta algún cambio en el color del producto, es recomendable detener la aplicación pues puede dañar la superficie.

Sigue los temas que te interesan