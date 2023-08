Ni Dia ni Lidl: este es el supermercado que vende la leche más barata de toda España

Si pensamos en la lista de la compra que hacemos a principio de mes, la leche es uno de los productos que no puede faltar. Y es que, se trata de uno de los básicos en toda dieta alimenticia. De hecho, fácilmente una familia estándar puede gastar una media de unos 7 litros semanalmente. Sin embargo, su coste es uno de los que más se ha visto incrementado desde que comenzó el aumento de los precios. Por ello, resulta fundamental encontrar el supermercado en el que se vende la leche más barata. Las cadenas en la que se puede comprar al mejor precio son Carrefour y Alcampo, en los que se encuentra a 0,90 euros el litro de leche entera.

Comprar leche en el supermercado sigue siendo bastante caro, ya que los costes se han disparado en los últimos meses. Detrás de esta subida está la caída generalizada de la producción motivada por el fuerte incremento que también han registrado los costes de producción. Tal y como denuncian los ganaderos a través de la asociación Asaja, el margen de beneficio no es suficiente para seguir produciendo. La alimentación del ganado, que supone en torno al 80% de los costes de producción de una granja, es lo que más se ha disparado.

Aunque la rebaja del 4% al 0% ha sido común a todos, los precios siguen variando de unas cadenas de supermercados a otras y en algunos casos, la diferencia es bastante importante. Tras realizar un exhaustivo análisis hemos comprobado que se puede encontrar el brik a entre 0,90 y 0,99 euros el litro. La leche entera de marca blanca más barata se puede encontrar en Carrefour y Alcampo a 0,90€, mientras que en Mercadona, Dia y Lidl está a 0,91€.

No obstante, es necesario recordar que el precio también varía dependiendo del tipo de leche. La necesidad de encontrar la más barata del mercado obliga a hacer comparaciones entre los diferentes supermercados. Por ello, hay que tener en cuenta la variedad que hay del mismo producto, ya que no todos tienen la misma calidad. Dependiendo del que se escoja, tendrá mayor o menor precio. Asimismo, es importante destacar que el coste no siempre es un indicador de calidad.

[Las mejores leches del súper según la 'doctora' Carmen: Mercadona, Dia, Carrefour, Lidl, Alcampo…]

Por lo tanto, es recomendable revisar periódicamente las promociones y ofertas de cada supermercado y/o marcas. Al final y al cabo, encontrar la mejor leche dependerá de un equilibrio entre calidad, gustos, sostenibilidad y costo.

Sigue los temas que te interesan