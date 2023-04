Carrefour revienta el mercado con un pack de dos estanterías ajustables con 5 baldas: cuesta 69 €

Si perteneces a ese grupo mayoritario de personas que apenas dispone de espacio donde guardar todo tipo de elementos del hogar, seguro que has pasado más de una vez por el desafío de mantener la casa ordenada y limpia; reto que muchas veces resulta imposible. Por ello, Carrefour nos lo pone un poco más sencillo; si hace poco ya lo hizo con las cestas de almacenaje y con la nevera portátil, esta vez debuta con el pack de dos estanterías ajustables, disponibles por tan solo 69 euros.

Este set cuenta con dos organizadores que incluyen cinco baldas espaciosas y ajustables cada una para poder colocar todo tipo de elementos de una forma cómoda y con estilo. Perfectas para poner orden en tu taller, garaje, trastero, terraza, comercio o almacén. Además, gracias a su función modular podrás colocar desde herramientas, elementos decorativos e incluso utensilios del día a día.

Su robusta estructura está fabricada en acero galvanizado en color gris de gran resistencia con 5 tableros de fibra de densidad media (MDF). Baldas ajustables reforzadas con barras transversales para que las coloques a la altura que necesites. Además, para una mayor estabilidad, incluyen tacos antideslizantes de plástico resistentes a la humedad, tanto en su parte superior como inferior.

Estantería modular almacenaje.

Asimismo, si eres de los perezosos que no soporta montar muebles no te preocupes, este set de dos estanterías resulta muy fácil de montar. Gracias a su sistema de inserción, no será necesario utilizar herramientas ni tornillos, la tendrás lista para usar en unos minutos.

