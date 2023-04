El producto milagroso de Mercadona que termina con todo tipo de suciedad por solo 0,90 euros

Limpiar la cocina, pequeños electrodomésticos, e incluso el baño, puede ser una de las tareas más complicadas y tediosas del hogar. Seguro que no es ni la primera ni la última vez que frotamos en repetidas ocasiones sobre alguna mancha que no se va ni con lejía. Finalmente, muchos de nosotros, o incluso la mayoría, terminamos desistiendo y la suciedad nos termina ganando. Bien pues gracias a Mercadona tenemos la solución perfecta, y lo mejor de todo, es 100% natural y solo cuesta 0,90 euros.

Se trata del vinagre de limpieza concentrado que tiene poderes milagrosos. El supermercado valenciano favorito por excelencia, vende este producto multiusos en una botella de un litro de capacidad. Con él podrás limpiar todo tipo de productos superficies, cal, malos olores, cristales…

Una de las grandes funciones de este vinagre de limpieza es que es desengrasante natural. Es muy eficaz para limpiar toda la cocina, así como lavavajillas, hornos… Con tan solo unas gotitas sobre un paño húmedo tendrás tu cocina, baño, nevera e incluso muebles tan limpios como el primer día.

Vinagre de limpieza.

Además, de ser 100% efectivo, se trata de un producto natural. Sin embargo, la cadena recomienda no utilizar sobre superficies sensibles a los ácidos ya que contiene un 8% de acidez. Es el caso de mármoles, granitos, terrazos, etc. Tampoco se aconseja mezclar con otros productos. Es importante tener en cuenta que se trata de un vinagre concentrado para su utilización como producto de limpieza. Por tanto, no es un producto apto para el consumo humano.

