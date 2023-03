18 ideas de regalo para el Día del Padre: una ocasión para sorprender y demostrar

Muchos aprovechan el Día del Padre para reunir a toda la familia al completo y pasar un día especial. Y es que padres e hijos disfrutan de esta festividad como un encuentro en el que rememorar las anécdotas más divertidas e inolvidables.

Aunque lo más importante para celebrar este día es dedicar tiempo a estar con ellos, nunca está de más dar con un regalo que les pueda sorprender, porque el simple hecho de regalar siempre será más grande que cualquier regalo. De esta manera, los regalos se convertirán en un detalle con el que recordarles que siempre serán uno de los pilares más importantes de nuestra vida.

Tener un gesto bonito que realmente les pueda sorprender no siempre es tarea fácil, por ello, desde El Español hemos seleccionado 18 regalos de El Corte Inglés que son tendencia en la actualidad y que pueden servir como guía para aquellos que aún no tengan claro qué regalar. Además de encontrar estos productos en la App o en la página web, aquellos que lo prefieran también pueden acudir a la tiendas físicas. Y no sólo eso, El Corte Inglés también ofrece programas con diferentes fórmulas de financiación para que los clientes puedan disfrutar de una mayor comodidad a la hora de gestionar sus pagos.

Una parka de color verde para los días fríos

Ahora que nos vamos acercando a la primavera, colores como el verde oscuro van cogiendo protagonismo, sobre todo en prendas exteriores como son las chaquetas, los abrigos o las parka. La que te presentamos a continuación es de Hacket y cuenta con múltiples bolsillos, un cuello híbrido para proteger la zona y un cierre completo con cremallera y botones. Un regalo práctico y moderno.

Un jersey de algodón, una prenda imprescindible

Los jerséis con cuello pico son un must que no puede faltar en el fondo del armario. Se pueden llevar sin nada debajo o, por el contrario, con una camisa que contraste. Este de Lloyd’s está confeccionado en 100% algodón y fabricado bajo la Iniciativa Better Cotton, que apoya la producción responsable de algodón. Y no solo eso, este jersey también cuenta con el Certificado de Sostenibilidad OEKO-TEX, que también asegura que los productos textiles han sido analizados para que en ellos no haya sustancias nocivas para la salud.

El cinturón de Miguel Bellido, para marcar la diferencia

Accesorios como los cinturones pueden convertirse en la esencia de cualquier look. El de la marca Miguel Bellido que te presentamos a continuación tiene un diseño de trenzado elástico en el que se mezcla el color blanco, tonos azules y colores tierra. Cuenta también con chapones de piel y una hebilla de anclaje cosido. Teniendo en cuenta estas características, lo podemos combinar con prendas básicas, como camisas o jerseys lisos.

Los náuticos de Martinelli, el producto estrella de la marca

Dada la practicidad de su diseño, los náuticos se convertirán en un regalo muy acertado para aquellos a los que les guste ir cómodos y elegantes en todo momento. Concretamente, los de Marinelli ofrecen una gran calidad en su material, dado que la tela exterior del zapato es de piel 100% vacuna y la suela de EVA.

Un reloj elegante de acero, de Jaguar

Los relojes son piezas muy distinguidas, sobre todo si están hechos con materiales que respalden su calidad y elegancia. Aparte de su utilidad, regalar un reloj, por ejemplo, es sinónimo de querer que la relación que se tiene con la persona sea eterna, dado que, al fin y al cabo, simboliza el tiempo. Por ello, este reloj de Jaguar con la esfera de color verde se convertirá en un regalo muy especial, además de duradero, ya que está fabricado a partir de acero inoxidable y cuenta con una correa de color plata.

La pulsera de Viceroy, un regalo que les acompañará a todas partes

Regalar una pulsera es siempre un detalle especial, sobre todo si pertenece a alguna de sus marcas favoritas. Si una de ellas es Viceroy, esta pulsera doble con cordón azul y rojo seguramente se convierta en uno de sus accesorios de uso diario favoritos. Y es que estos dos colores combinan a la perfección con vaqueros o prendas con un estilo más deportivo o desenfadado.

Una cartera de piel para toda la vida

Hay regalos que, gracias a su practicidad y calidad, se pueden convertir en accesorios para toda la vida. Este es el caso de la cartera de piel de Pielnoble, con un total de seis compartimentos para tarjetas, monedero y doble billetero. Al estar fabricada de piel 100% será una pieza que les acompañe durante años.

Bolsa de viaje diseñada para escapadas

Se acerca el buen tiempo y, con él, días festivos y puentes perfectos para una pequeña escapada. Para transportar lo justo y necesario solo necesitará una bolsa de viaje como la que recomendamos de Herschel Novel. Es amplia y tiene un compartimento específico en el que guardar los zapatos. Gracias a su asas de transporte y correa para el hombro será muy cómoda de llevar.

1 Million de Paco Rabanne, la fragancia que no pasa de moda

¿Quién no conoce la fragancia 1 Million de Paco Rabanne? Este perfume es uno de las favoritos del mercado, tanto, que lleva años siendo un éxito en ventas. Por eso, este estuche con desodorante y spray de viaje incluido es una opción muy completa para disfrutar de un aroma que combina mandarina roja y menta con esencia de rosa y canela.

Un estuche para la rutina diaria de afeitado

Regalar productos para el bienestar de la piel y la barba es un regalo perfecto para aquellos a los que les gusta cuidar su aspecto. El estuche de la marca Beardburys cuenta con todos los productos necesarios para el afeitado. Por un lado, encontrarán espuma de afeitar de alta densidad para un resultado suave, crema pre-afeitado que ablanda la barba, crema de afeitado anti-irritación que garantiza una mayor hidratación y un After Shave con efecto calmante.

Para los más deportistas, una mountain bike de Conor

Hay padres con muchas aficiones. Si una de ellas es el deporte y las escapadas en bicicleta por la montaña, esta mountain bike se convertirá en un regalo perfecto. Pertenece a la marca Conor y es de aluminio, por lo que la calidad está garantizada. Además, este regalo es también una oportunidad para disfrutar de rutas y aficiones compartidas con la familia.

Pluma estilográfica para coleccionar

Aparte de los coleccionistas, en la actualidad encontramos a muchos que siguen prefiriendo firmar con plumas estilográficas. Si la persona a la que le estás preparando el regalo del Día del Padre es un apasionado de este tipo de objetos, la que recomendamos de Faber-Castell es una opción que seguramente termine siendo una de sus favoritas. Además de destacar por detalles como su cuerpo de madera de nogal, esta pluma también llama la atención por su plumín de alta calidad de acero inoxidable para escribir con mayor suavidad, con trazos que fluyen por sí mismos.

Un sillón eléctrico para momentos de relax

Disfrutar de un libro o una película puede llegar a ser una experiencia mucho más relajante y placentera si se hace a través de un sillón de piel como el que recomendamos a continuación de El Corte Inglés. Destaca especialmente por contar con dos botones en los laterales de los reposabrazos para controlar el movimiento de los reposapiés y el respaldo. Además, está disponible en varios colores para así elegir aquel que más se ajuste a cada estancia.

Un libro para los chefs de la casa

¿Es un apasionado de la cocina? En ese caso, este libro del chef ganador de 13 estrellas Michelin, Martín Berasategui, ayudará a los padres de la familia a agudizar sus dotes culinarias. El libro incluye un total de 80 nuevas recetas, cada una paso a paso con sus fotografías correspondientes para que sea mucho más fácil elaborarlas. Aprenderán a cocinar desde primeros platos hasta pescados, mariscos, carnes y postres.

Tocadiscos de Rockolla para los clásicos

Para aquellos que estén buscando un regalo original para los amantes de la música, este tocadiscos de Rockolla con acabado de madera se convertirá en la pieza favorita de su hogar. No solo está diseñado para leer discos de vinilo, en él también podrán reproducir sus CD 's favoritos, conectar el Bluetooth y escuchar la radio. En definitiva, este tocadiscos es la mejor opción para los más nostálgicos.

Si quieres descubrir más regalos con los que sorprender y disfrutar del Día del Padre, te recomendamos visitar elcorteingles.es.

Sigue los temas que te interesan