El bombazo de Alcampo: a la venta el tendedero plegable más barato del mercado por 10,99 euros

Comenzamos el año con la temporada más invernal del año, bajas temperaturas, mucho frío y una humedad que provoca que hacer la colada se convierte en una pequeña pesadilla. Muchos hogares no disponen de secadora o simplemente tienen unas cuerdas en la ventana para colocar la ropa húmeda. Por ello, Alcampo ofrece el tendedero plegable más económico del mercado.

Como todos sabemos, esto se trata de una de las consecuencias más incómodas del invierno: ropa que no se seca bien e incluso con malos olores. Y es que aunque se trate de todo un clásico, Alcampo sabe cómo dar en el clavo con este instrumento para secar la ropa disponible por tan solo 10,99 euros.

Este tendedero plegable de gran resistencia es lo mejor que podemos encontrar en el mercado en cuanto a relación calidad-precio. Además, si eres de los que cuenta con el espacio justo, esto no será un problema ya que gracias a su plegado total, una vez seca la ropa, podrás guardarlo en cualquier lugar: debajo de la cama, detrás de un armario o incluso contra la pared.

Tendedero plegable.

Si estás pensando en hacerte con uno de ellos no te relajes ya que esta oferta solo está disponible hasta el 18 de enero, así que corre que vuelan.

Tal es este chollazo que en la página de la cadena se pueden ver opiniones como: "Cumple su función a la perfección. Es estable y no se cae" o "He comprado dos como este y me gustan porque son ligeros y prácticos"...

