Alcampo te soluciona las Navidades con este pack de tres servilletas de algodón por menos de 3 euros

A la hora de poner la mesa, la decoración es uno de los elementos más importantes. Como todos sabemos, una comida no se disfruta igual si los complementos no acompañan. Las nuevas servilletas de algodón que ofrece Alcampo serán tus aliadas en estas fechas, ya que están disponibles por tan solo 2,99 euros. Pero este no es el único producto que ofrecen las grandes cadenas para estas Navidades: otro ejemplo de ello es el enfriador de botellas.

La realidad es que este producto, además de ser un esencial, nos permite jugar con la decoración y marcar tendencia. Si bien es cierto que de primeras las servilletas de algodón pueden llegar a suponer mayor gasto, a la larga supone toda una inversión.

Aunque parezca mentira, la decoración de las mesas afecta en la armonía de los presentes, y sobre todo en la elegancia al completo de la casa. En esta ocasión, su color blanco es de lo más sofisticado, y no sólo para esta época navideña, sino que también es ideal para cualquier mes del año.

Pack servilletas.

En el pack se incluyen tres servilletas de 40 x 40 centímetros, diseñadas en 100% algodón reciclado. Gracias a Aldi se terminó eso de poner servilletas de papel a tus seres más queridos.

