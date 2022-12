Busques el abrigo que busques, lo puedes encontrar en la Venta Privada de El Corte Inglés

No importa la gran variedad de prendas que puedan componer el perfecto armario invernal. Entre ellas, el abrigo ha sido, es y siempre será la justa ganadora. Y es que no solo cumplen la importante función de abrigar, sino que son la pieza clave para dar el toque final a cualquier estilismo. ¿Lo más importante? Invertir en una pieza de calidad, duradera y versátil para poder adaptarla a todo look y ocasión.

Para quienes busquen adquirir o renovar este básico imprescindible, la oportunidad perfecta está aquí de la mano de El Corte Inglés y su Venta Privada. Del 8 al 12 de diciembre, consigue hasta un 30% de descuento en una cuidada selección de marcas y artículos. Una campaña exclusiva que podrán disfrutar quienes realicen sus compras a través de la APP, o bien en cualquiera de sus tiendas y en la web al pagar con la tarjeta de compra de El Corte Inglés. Con una gran ventaja añadida: ofrecen distintas formas de financiación para que resulte todavía más sencilla y cómoda la experiencia de compra.

Sin duda, merece la pena aprovechar la ocasión para encontrar el abrigo perfecto que tanto tiempo llevas buscando. Por eso, hemos seleccionado estas 9 ideas de la Venta Privada de El Corte Inglés que encapsulan las tendencias clave de la temporada y que puedes conseguir a un precio especial solo por tiempo limitado.

Una gabardina de cuadros

En diferentes colores y texturas, estampada o lisa, larga o corta… La gabardina regresa cada invierno como básico infalible, reinterpretada como este modelo de Roberto Verino con uno de los estampados clave de la temporada. Antes, 495€; ahora, 346,50€ (30%).

Un abrigo en un color vibrante

Este invierno, la nota de color a los días más fríos la brindan los abrigos de silueta clásica en tonalidades optimistas, como este en rojo con solapas y doble botonadura que propone Tintoretto. Antes, 150€; ahora, 105€ (30%).

Un abrigo de doble faz

Ante la llegada de las bajas temperaturas, no hay nada como la envolvente calidez de los abrigos de inspiración aviador. Esta temporada, Pepe Jeans reimagina el modelo original con exterior efecto ante y relleno de pelo sintético. Antes, 220€; ahora, 154€ (30%).

Un abrigo acolchado 2 en 1

¿Qué hay mejor que una chaqueta acolchada en invierno? Una que también sea desmontable. En un audaz color dorado, este modelo de Desigual se transforma en un estupendo chaleco de aspecto más deportivo. Antes, 139€; ahora, 97,30€ (30%).

Un abrigo de estilo Balmoral

El estampado de cuadros es una de las señas de identidad del estilo que la Reina Isabel II convirtió en tendencia. Y este abrigo de Woman El Corte Inglés la mejor forma de lucirlo esta temporada. Antes, 149€; ahora, 104,30€ (30%).

Un abrigo capa

Ya sea para el día o para la noche, la capa es la prenda idónea si se quiere dotar de elegancia a cualquier estilismo. Simorra la adapta a otras dos grandes tendencias de la temporada: los cuadros y el color fucsia. Antes, 348€; ahora, 243,60€ (30%).

Un poncho acolchado

La versión más casual del tradicional poncho combina lo mejor de ambos mundos: su silueta cómoda y sofisticada, y un tejido resistente para los días de lluvia. ¿El toque de tendencia? El tejido texturizado con logo que propone Desigual. Antes, 99,95€; ahora, 69,97€ (30%).

Un abrigo corto de paño

Los abrigos cortos de silueta oversize se perfilan como una de las grandes tendencias esta temporada. Si combina, además, un estampado como este modelo de cuadros de Molly Bracken, el éxito está asegurado. Antes, 159,90€; aora 111,93€ (30%).

Un plumífero con capucha

Cómodos, impermeables y calentitos, los plumíferos son un básico todoterreno para protegerse del frío en el día a día. Sin embargo, opciones como este en azul metalizado de Henry Arroway son también aptas para looks de noche. Antes, 275€; ahora, 192,50€ (30%).

Una bandolera de piel con hebilla

La bandolera de piel con solapa en color marrón es uno de esos accesorios clásicos que siempre vuelve y nunca defrauda. Imprescindible de los estilismos más invernales, Latouche la actualiza con un cierre de hebilla XL en dorado. Antes, 99€; ahora, 69,30€ (30%).

Una bufanda en color pastel

Una bufanda larga con flecos es un accesorio absolutamente esencial durante esta época del año. Esta opción de Jo & Mr. Joe en color coral aporta la dosis de calidez y estilo que cualquier estilismo invernal necesita. Antes, 22,95€; ahora, 16,07€ (30%).

Unos guantes efecto piel

Los guantes largos de cuero han sido una de las grandes apuestas sobre la pasarela para este otoño/invierno. Una buena forma de adaptar esta tendencia al día a día es optar por una versión más sútil, como esta de Guess. Antes, 35€; ahora, 24,50€ (30%).

Unos botines de agua

Gracias a Hunter, las botas de agua pasaron de ser un calzado solo apto para los días de lluvia a una de las tendencias más recurrentes de cada temporada. Este invierno, la firma reinterpreta el modelo original reortando la caña y añadiendo una pequeña plataforma. Antes, 105€; ahora, 73,50€ (30%).

Un bolso acolchado con borreguito

La fiebre por el tejido acolchado en abrigos y chaquetas se traslada este invierno también a los accesorios. Especialmente a los bolsos, como este en verde kaki de Jo & Mr. Joe con detalles de borreguito. Antes, 49,95€; ahora, 34,97€ (30%).

Esta recopilación es solo un adelanto de todo lo que podrás encontrar en esta venta exclusiva. Accede ya desde este enlace y no esperes más para conseguir el abrigo con el que llevas soñando tanto tiempo (y quien sabe si algún tesoro escondido más).

Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a fecha de 8 de diciembre del 2022

Sigue los temas que te interesan