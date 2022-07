El delirio por los boles de Carrefour para desayunar: con emoticonos, diferentes diseños y por 5 €

No es lo mismo desayunar en una vajilla moderna que hacerlo en tazas o platos viejos y desgastados porque, aunque parezca mentira, con un bonito menaje te sabe mejor la comida o bebida. Y si no, que se lo digan al supermercado Carrefour que ha sacado una colección de tazas decoradas con diferentes emoticonos que puedes usar dependiendo de tu estado de ánimo. Es uno de sus productos más innovadores y baratos como su nuevo sofa cama con el que podrás invitar a gente a dormir a tu casa o su báscula digital que te canta el peso.

En la nueva colección de tazas y boles para tomar café o leche de Carrefour caben muchos diseños. Hay emoticonos divertidos que representan una cara triste, contenta, enfadada, de risa...Con este producto seguro que sorprendes a tus invitados y además es muy barato: cuestan en torno a 5 euros cada una.

Todos ellos están fabricados con materiales de alta calidad: en gres / porcelana y con diferentes colores de fondo. Cuentan con un diámetro de 14 cms y una capacidad de 650 ml por lo que es ideal para tomar cereales o galletas dentro. Desde el propio supermercado afirman que han sido creados para "satisfacer a los clientes más exigentes".

Tazas de emoticonos de Carrefour

Este producto es perfecto para los niños pequeños que quieran divertirse mientras desayunen. Además, lo puedes llevar al trabajo y así, no confundirte con la vajilla de tus compañeros.

