El chollazo de Ikea: una estantería blanca a la que los usuarios dan un 4,8 sobre cinco y por 19 euros

Los consumidores españoles seguimos eligiendo por excelencia a Ikea a la hora de decorar nuestra casa. Todos sus muebles y accesorios para el hogar son de lo más bonitos, buenos y baratos. La elegancia en sus diseños es uno de sus pilares básicos como esta cama natural de madera o su zapatero de tan solo 1 euro que no ocupa nada. Por si esto fuera poco, ahora en su catálogo de muebles para el salón, ha sacado una estantería de metal con un diseño simple y práctico.

La nueva estantería de metal 'Bageggo' de color blanco de Ikea es ideal para organizar los libros, documentos y todo tipo de papeles importantes. Es muy barata: solo cuesta 19 euros y está fabricada con materiales de alta calidad. Sus medidas son 60 x 116 x 25 cm por lo que te cabe en cualquier esquina y es fácil de montar.

Cuenta con un sencillo diseño que combina a la perfección con tu decoración u otros artículos de la serie de almacenaje de la propia cadena. Su estructura, con estantes y un panel posterior de metal y malla, atraerá todas las miradas a los objetos que coloques. Aunque es ideal que este mueble se coloque en el salón, también puedes ponerlo en diferentes estancias porque todos los objetos que coloques allí quedarán muy bien.

Estanteria Ikea

Los usuarios que ya la han probado han catalogado la estantería con 4,8 estrellas sobre cinco y sobre todo destacan su elegante diseño y su excelente relación calidad-precio. Algunos de los comentarios han sido: "Es la segunda que compro, son resistentes y no me han dado ningún problema", "A pesar de la aparente fragilidad de la estantería, una vez montada su superficie de carga y la solidez de la misma me ha hecho repetir la compra de la misma en otras ocasiones" o "Genial para sitios estrechos. Iré a por otra".

