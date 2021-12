Los 10 productos de Lidl más baratos para comprar y cenar en Nochevieja: precio desde 1,99 €

Son múltiples las cadenas de supermercados que pretenden hacer de la última cena del año un momento de lo más especial. Lidl no ha querido quedarse atrás y ha pensado en sus consumidores lanzando múltiples productos tirados de precios para poder rellenar la nevera de sus clientes este próximo Año Nuevo. No solo se pueden encontrar entre sus lineales diversos muebles, escritorios o sillas para completar el mobiliario de los hogares, también están disponibles productos de alimentación gourmet a un precio realmente económico, porque como bien anuncia la cadena: "Esta Navidad marca la diferencia".

Esta semana, Lidl cuenta con diversos platos destinados a la cena de Nochevieja, donde los consumidores disfrutarán de deliciosos entrantes, primeros, segundos platos y exquisitos postres desde 0,99 euros.

EL ESPAÑOL ha seleccionado entre todos ellos los 10 mejores productos calidad-precio, porque siempre es bueno ayudar en las próximas compras de última hora.

Entrantes

De todos los entrantes disponibles en la cadena alemana, estos tres han sido los elegidos con respecto a su buena relación calidad-precio.

Caprichos de pulpo

Los caprichos de pulpo a la gallega serán un plato perfecto que no dejará a insatisfecho a nadie. De la marca Deluxe, el envase contiene 350 gramos. Se pueden comprar en tienda y su modo de preparación es de lo más fácil, con tan solo un calentón en el horno o en la sartén, al gusto de cada consumidor, estarán listos para ser servidos y disfrutados. Tienen un precio de 1,99 euros.

Como en Lidl hay opciones para todo, para aquellas personas que no les guste el pulpo, podrán degustar los caprichos de chipirón. Rellenos de calamares en su tinta por tan solo 1,99 euros, con un contenido de 350 gramos. El modo de preparación es el mismo que el producto anterior, y lo mejor de todo es su calidad, sin conservantes ni colorantes.

Se puede conseguir en tienda física y a través de su web online.

Caprichos de chirrión

Por último, como entrante también destaca el bloque de foie gras de pato trufado, un tradicional aperitivo que no podrá faltar en ninguna mesa. Una vez abierto puede aprovecharse para las próximas comidas y cenas familiares porque no se estropea tan fácilmente. Además, no será muy difícil acabar con el bloque en el primer bocado, será un no parar. Tiene un precio de 7,79 euros e incluye 130 gramos.

Foie gras

Primeros

En la sección de primeros platos para Navidad, hay dos en concreto que convertirán en agua la boca de quienes los prueben.

Por un lado, se encuentran las vieiras del Pacífico, un producto estrella presentado en media concha por tan solo 3,99 euros. El envase de 175 gramos incluye alrededor de seis unidades. Su modo de preparación puede ser sofritas o al gusto de cada consumidor, pero el resultado será delicioso.

Vieiras

Por otro lado, se encuentra la vieira rellena de almejas, un plato más consistente y nuevo entre los lineales de la cadena. Se presenta como "El sabor de lo exquisito", el envase contiene una unidad de tamaño contundente a un precio de 2,19 euros.

Vieira rellena de almeja

Segundos

Ahora viene el plato fuerte, los segundos que harán que los comensales se queden perplejos por sus intensos y exquisitos sabores. Para conseguir esto, Lidl pone en venta un muslo de pato en confit a un precio de 3,99 euros.

De la marca Deluxe, se define como un muslo de pato barbarie, ideal para celebraciones especiales. Incluye 300 gramos, su modo de preparación es horneándolo a 195 °C durante 15 minutos para conseguir que la carne quede jugosa y la piel crujiente.

Muslo de pato

Para saciar del todo el apetito está el redondo de pollo de frutos rojos, sin gluten y sin lactosa. Asegura un sabor intenso gracias a su toque frutal, incluye 500 gramos y tiene un precio de 3,49 euros. Se prepara al horno y el tiempo variará dependiendo del gusto del consumidor.

Redondo de pollo

Postres

El atracón final quizá sea el más importante de la cena para culminarla por todo lo alto y recibir en cuestión de minutos el tan esperado año nuevo. Para ello, Lidl ha lanzado múltiples postres a unos precios increíbles.

Entre ellos se encuentra el famoso panettone clásico, trae una cantidad perfecta para que todos los comensales puedan degustarlo. Relleno de uvas pasas sultanas y cáscara de naranja confitada, a un precio de 3,99 euros. La marca del producto, Favorina, destaca que los huevos por los que está integrado el panettone, provienen de gallinas criadas en el suelo.

Panettone

Si el consumidor prefiere algo más dulce con un ligero toque amargo, encontrará la naranja confitada bañada en chocolate, una explosión de lo más dulce. Sin gluten, con chocolate negro y con naranjas de origen españolas. Trae una cantidad de 150 gramos y tiene un precio de 1,99 euros.

Naranja confitada

Por último, el turrón duro artesanal por 3,99 euros. Un turrón de Alicante de la marca DOR Tradicional, un postre tradicional que no puede faltar en ninguna mesa navideña. Incluye 300 gramos.

Turrón duro

