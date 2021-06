Mercadona arrasa con estos 10 aperitivos y bebidas para este verano: cuestan entre 0,70 y 9,60€

Estamos ya verano y Mercadona lo sabe. Además, está en juego la Eurocopa de 2020 en la que la selección española se juega este mismo lunes ante Croacia el pase a los cuartos de final del torneo. Por ello, la cadena dirigida por Juan Roig ha decidido apostar fuerte por los productos estivales. De esta manera, el supermercado valenciano ha publicado un listado en el que sugiere a sus jefes —clientes— varias bebidas y aperitivos con los consumidores pueden triunfar de cara a las quedadas familiares y, por qué no, para acompañarlos junto a los partidos de fútbol.

En este sentido, la cadena de supermercados de origen valenciano, ha aconsejado varios productos económicos, en virtud de su apuesta por la calidad de los artículos que vende a precios imbatibles. Esta filosofía comenzó en 1993, año en el que Mercadona puso en marcha la estrategia SPB —Siempre Precios Bajos—, tras haber observado que lo que más se vendía eran los productos más económicos y con buena calidad.

Por ello, EL ESPAÑOL ha recopilado los 10 aperitivos, snacks y bebidas que Mercadona tiene a disposición de sus clientes a precios competitivos para este verano. Así, este verano podrá acompañar las comidas de picoteo, las barbacas, las fiestas familiares y los partidos de la Eurocopa con los siguientes artículos.

1. Cervezas Steinburg

"Tomar unas cervezas frescas viendo el partido es todo un clásico", esgrimen desde Mercadona. Y, la verdad, no van desencaminados. Pese a ello, aunque no se tome su birra viendo el fútbol, seguro que encuentra alguna otra ocasión este verano para hacerlo. Como sabe, es un buen aliado para combatir el calor.

El pack de 12 cervezas clásicas de Steinburg.

Por ello, Mercadona tiene disponible el pack de 12 Steinburg clásica, su marca blanca, a 2,76 euros, mientras que el de la Especial le saldría a 3,36 euros.

2. Cider

La moda de las cider ha llegado para quedarse. Por ello, Mercadona también comercia las suyas. Las tiene disponibles en los sabores manzana, fresa-lima, blackberry y mango. Nuevamente es una bebida aliada para combatir las altas temperaturas si se consume "superfría".

El pack de 12 cider de manzana.

En este caso, el pack de 12 le costaría al consumidor 9,60 euros, pero también tiene la posibilidad de comprarse la unidad suelta que le cuesta 0,90 euros.

3. Hummus

Otro de los alimentos que en los últimos año ha aumentado sin parangón su popularidad es el hummus. Esta crema hecha a partir de los garbanzos puede ser ideal para mojar las patatas, los colines o, en realidad, cualquier tipo de picatoste.

La tarrina de hummus de Hacendado.

Mercadona lo describe como "un aperitivo suculento y natural, perfecto para dipear o untar y acompañar la emoción del buen fútbol". Tiene disponible la tarrina de 240 gramos por 1,25 euros.

4. Queso Viejo

Otro aperitivo tradicional de la dieta mediterránea es el queso. ¿A quién no les gusta una buena cuña de queso? El de la imagen, que cuesta 3,88 euros la cuña con peso aproximado es de 350 gramos, es de oveja. Sin embargo, Mercadona los tiene disponibles hechos con otras leches o mezcla.

Una cuña de queso viejo de oveja de Entrepinares.

Ejemplo de ello es el queso que ha recomendado para este verano. Se trata del "queso viejo tostado de intenso sabor que triunfa por su mezcla de leche de vaca, de oveja y de cabra". "¡No puede faltar!", exclama la cadena valenciana.

5. Perlas de mozzarella

El supermercado de Juan Roig también ha recomendado como aperitivo veraniego estas perlas de mozzarella. Son muy refrescantes y Mercadona sugiere que con ellas y unos tomates cherry prepare unas brochetas. "Una delicia de sabores y colores", describen.

La tarrina de perlas de mozzarella de Hacendado.

En este caso, la tarrina de Hacendado de 350 gramos le sale al consumidor a 1,70 euros.

6. Guacamole

Otro de los reyes de los untables es el guacamole. Según la superficie, el que comercian bajo la marca blanca Hacendado está "elaborado con un 95% de aguacate". Es ideal para cualquier cena de picoteo. Para mojar unos nachos o unas regañás o para ser usado, simplemente, como una salsa.

La tarrina de guacamole de Hacendado.

La tarrina de 200 gramos de guacamole de Mercadona le costaría 1,59 euros.





7. 'Sticks' de Longaniza

El siguiente aperitivo veraniego que propone Mercadona es bastante original. Se trata de unos sticks de longaniza de la marca Hacendado. "Sticks para picar mientras sigues las evoluciones de tus jugadores favoritos sobre el terreno de juego. ¡Acompáñalos con unos picos!", recomienda la entidad dirigida por Juan Roig.

El paquete de sticks de longaniza.

De la marca Hacendado, el paquete de 50 gramos cuesta 1 euro.

8. Patatas Fritas

Las patatas fritas son el aperitivo por antonomasia. De ahí que Mercadona también proponga las que tienen en su amplio surtido porque, para el supermercado, son el "snack por excelencia".

La bolsa de patatas fritas extra crujientes de Hacendado.

Un ejemplo de las que los consumidores pueden comprar en sus lineales es el paquete de patatas fritas extra crujiente, cuyo precio es de 1,35 euros.

9. Palomitas

Como en el caso anterior, las palomitas son otros productos que pueden acompañar bien cualquier espectáculo como el fútbol o una película, si lo prefiere. También se pueden servir, recién hechas, en cualquier merienda de picoteo.

El paquete de palomitas de Hacendado.

Las de Hacendado están destinadas a hacerse de manera cómoda tras unos minutos en el microondas. Comercian el paquete de 270 gramos —en el que le vienen tres bolsas para hacerlas— por tan sólo 0,70 euros.

10. Jamón serrano cortado

Por último, no podía faltar uno de los reyes de nuestra gastronomía: el jamón serrano. Aunque la oferta de embutidos de Mercadona es amplia, imagine que se come este producto maridado con una buena cerveza o un buen vino. Y, cómo no, con su pertinente trozo de pan.

El paquete de jamón cortado de Incarlopsa.

Juan Roig y su equipo recomiendan en este caso el cortado por "comodidad". En este caso, el paquete de 270 gramos de Incarlopsa, su marca blanca de productos cárnicos, le costaría 2,19 euros.

También te puede interesar...

-Mercadona arrasa con estos 10 nuevos postres tirados de precio: los hay hasta por 0,84 euros

-Las 12 mejores cervezas según la OCU: las hay hasta por 0,85 euros en el supermercado

-Estos son los 12 peores piensos para perros, según la OCU: cuestan hasta 7,30 euros