El papel higiénico es un producto esencial en nuestra cesta de la compra. Puedes olvidarte de muchas cosas, pero si se te olvida esto tienes un problema. Normalmente, hay quien los compra sin orden ni concierto. Esto no debería ser así. No todos los rollos de papel higiénico son iguales ni cuidan tu piel de la misma manera. Además, no todos cumplen con ciertos criterios medioambientales que ayuden a cuidar la naturaleza. Por eso, la OCU, en una clasificación en el que ha analizado 22 rollos, explica explica detalladamente cuáles son mejores y peores, así como cuáles tienen etiqueta ECO.

Son varios los criterios utilizados para llevar a cabo el análisis: el grosor, la resistencia, la capacidad de absorción, el impacto medioambiental o la facilidad de uso.

Los datos son muy importantes. Por ejemplo, el 83% de los rollos de papel higiénico son de marcas de distribución. Es decir, son de lo que conocemos como marca blanca. Cada español utiliza entre 30 y 40 rollos de papel higiénico al año. Es decir, unos 5 paquetes en total, dependiendo de la marca que utilicemos.

