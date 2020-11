"Botellón en mi casa y que le jodan al Covid": así organizan fiestas ilegales a través de la App

Realizar copas o fiestas durante la pandemia está, por desgracia, a la orden del día. De hecho, a pesar de que la policía está detrás de estos planes en el que se juntan familiares y amigos en casas para tomar algo sin tener en cuenta las restricciones, también hay reuniones de desconocidos. Sí, tal como lo oyen: se trata de invitar, a través de una aplicación y en plena pandemia, a desconocidos a las casas para organizar planes. Y aunque algunas de las quedadas están dentro de la legalidad, otras son completamente ilegales.

Como, por ejemplo, un evento en el que el organizador invita, bajo el título 'Fuck Covid' (que le jodan al Covid) propone hacer una fiesta en su casa en la que invita a 10 personas -cuando están permitidas seis-. En otra, la hora mínima para irse son las seis de la mañana, bromeando con que hay que cumplir el toque de queda. Y, en otra última, se invita hasta a 30 personas. ¿Y qué hace la aplicación ante esas propuestas? Nada.

Jaleo, una aplicación disponible para dispositivos de Apple o Android permite a los usuarios organizar planes en sus casas e invitar al resto de internautas a unirse. Si quiere ver el partido de Champions de esta semana, jugar una partida de mus o tomar unas copas pero no tiene compañía, esta aplicación le permite publicar su evento y que se incorpore a él quien quiera —dentro de las restricciones que impone el anfitrión—.

Aplicación Jaleo.

Cierto es que algunos de los planes publicados permiten un máximo de 6 personas, lo que sería lícito a pesar de que el Gobierno no para de repetir que se deben limitar los contactos. Sin embargo, EL ESPAÑOL ha descubierto otras publicaciones en las que los convidantes parecen ignorar la ley y la aplicación no hace nada al respecto.

La aplicación

La descarga de la app se realiza como todas. A través de App Store si dispone de un dispositivo de Apple y a través de Google Play si su dispositivo es Android. Una vez que accede a la plataforma registrándose e incluyendo datos como la edad o algo “sobre mí”, y le da acceso a su ubicación, las posibilidades son múltiples: cartas, cine/series, comida, copas… Todo tipo de planes para los diferentes gustos que pueda tener: desde el partido del Dinamo Kyiv- Barcelona celebrado este martes en el que el anfitrión invitó a tres personas hasta unas copas en la discoteca Nazca el próximo jueves. Todos los planes están localizados cerca de donde se encuentre.

Este evento, a priori, llama la atención. Y al entrar en la descripción salimos de dudas: “Inauguración de la sala Nazca. Todas las medidas de seguridad Anti-Covid. Grupos máximo de seis. Fiesta 100% legal de 18.00- cierre”. Pues bién, aunque el apartado de ‘fiesta’ está desactivado y no se puede acceder, las copas legales —y las que no lo son tanto— que se planifican aparecen en esta aplicación.

Debajo de la fiesta legal en la discoteca, aparece un listado también bajo la categoría ‘copas’. Para el día 28 otro anfitrión organiza una quedada en su casa para tomar bebidas espirituosas y “pasar un buen rato” como indica él mismo. Además, en la descripción del plan asegura que pondrá picoteo y hielos e incluye como foto principal lo que parece ser el salón de su casa donde se organizará la reunión. También se indica el número máximo de invitados —en este caso seis— la hora y el logo de Whatsapp para meterse en el grupo del plan a través de la aplicación de mensajería instantánea.

Y aunque muchos de los planes son, más o menos éticos pero legales, hay otros que están completamente fuera de la ley. En el apartado ‘otros’ hay ofertas en las que se invita a 10 personas en Madrid, siendo 6 el máximo de individuos que se pueden reunir.

“Mínimo 6 am, hay que respetar el toque de queda”, es la descripción del plan. Sin embargo, no es el peor: “Vamos mi hente” invita a 30 personas a su casa o “botellón fuck covid” en el que se invita a 10 sujetos. Cierto es que en ninguno de los eventos nombrados el número de asistentes superó al legal —todos los planes son de fechas pasadas—. Sin embargo, no fue porque la aplicación lo impidiese sino porque no quisieron asistir más personas al evento. Sin embargo, el próximo día 28 también hay intención de organizar una fiesta por parte de “dos chicos que estamos pensando pillar un piso o algo para estar de fiesta” e invitan a un máximo de 8 personas.

Por otro lado, la categoría ‘copas’ no es la única —aunque sí en la que más eventos hay—. En el apartado ‘cartas’ hay reuniones para jugar al póker y al mus. En el apartado de cine y series las propuestas son variadas: maratón de Harry Potter (en el que el anfitrión obliga a llevar el pijama de las novelas fantásticas a la par que la mascarilla y asegura distancia entre invitados), ver dos capítulos de la serie Antidisturbios o incluso Pulp Fiction y Malditos Bastardos la misma tarde. En el apartado comida se invita a planes de cocido, comida tradicional o mexicana en distintas casas y así un largo listado de planes como paseos por la sierra, partidos de pádel, o tardes de juegos de mesa.

Plan de poker.

A pesar de comprobar que hay planes que pueden ayudar a conocer gente e incluso son al aire libre, muchos otros, además de irresponsables, son ilegales y los organizan a través de una aplicación pública que no parece involucrarse.