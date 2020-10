Pablo, el mallorquín al que Felipe VI le ha comprado las zapatillas más cómodas del mundo por 95€

Asúmaslo: no todo el mundo puede ser rey. De hecho, sólo hay uno que puede ostentar el cargo. Sin embargo, sí que cualquiera puede llevar los zapatos de su majestad Felipe VI. "Los más cómodos del mundo", según sus fabricantes. Son de la marca mallorquina Yuccs, presumen de utilizar productos naturales para confeccionarlos y cuestan 95 euros. Es decir, haciendo un esfuerzo, uno puede llegar a comprarlos.

Felipe VI hizo lo propio haciendo un encargo desde Zarzuela a la empresa mallorquina y se los puso para pasear con Letizia por Ibiza. Esta vez, el foco no se puso en la vestimenta de ella, sino de él, que apareció ante las cámaras con pantaones vaqueros, camisa blanca y las zapatillas Yuccs de color beige —aunque también se pueden comprar en negro, azul marino, gris claro y rosa— . “Me enteré de que el rey había comprado nuestras zapatillas porque me mandaron una foto en la que las llevaba”, explica Pablo Más, el mallorquín de 30 años y fundador de la marca a EL ESPAÑOL. “Tuvo que aguardar como un cliente más porque había lista de espera”, añade.

Al ver la fotografía de su majestad calzando un par de Yuccs, la empresa buscó entre sus pedidos pasados y comprobaron que habían tenido un encargo de dos pares de zapatillas desde el Palacio de la Zarzuela. En el momento en el que Felipe VI realizó la compra, la empresa mallorquina tenía una larga lista de espera y el rey de España esperó —como el resto de clientes — casi un mes hasta recibir su pedido.

Aunque desde la propia marca reconocen que es un hecho significativo que el rey las luciera, aseguran que la repercusión hubiese sido mayor si las zapatillas las hubiese llevado Letizia. Y es que este producto no se ha dado a conocer por Felipe VI, sino que se ha popularizado por su gran comodidad.

Yuccs y la sostenibilidad

Yuccs nació nació en 2018 y ofrece dos modelos de zapatillas —casual y sport, tanto para hombre como para mujer— que están arrasando. “Yuccs” es una derivación de la palabra “Yuccies” o Young Urban Creative — joven urbano creativo—. Al conocer la definición de este término, no hace falta explicar el motivo de utilizarlo como marca. Yuccies hace referencia a los jóvenes innovadores, a aquellos que rompen con su rutina de trabajo para luchar por aquello con lo que sueñan. Y eso expone la empresa de zapatillas sobre su firma: ”Yuccs es un nombre inventado para describir una generación europea única, como las zapatillas que calza. Son mujeres y hombres de cualquier edad, personas auténticas y naturales que quieren sentirse libres y cómodas en su día a día. Defendiendo valores como la sostenibilidad”.

Zapatillas Yuccs. Yuccs

“Desde que lanzamos la primera colección en 2018 no hemos parado de crecer”, cuenta Pablo Más a EL ESPAÑOL. Pero, ¿a qué se debe su éxito? Esta empresa de zapatillas nació como un proyecto innovador con un objetivo claro: “Hacer los zapatos más cómodos del mundo”. Y lo lograron. O por lo menos es la opinión generalizada de los clientes en redes sociales. Y es que no hace falta indagar mucho en su perfil de Instagram para encontrar mensajes de satisfacción. “Desde que probé estas zapatillas no utilizo otras”, comenta un usuario en una publicación de Yuccs.

Deben estar pensando que este comprador vive en los Pirineos —como poco— porque, ¿cómo sólo va a utilizar zapatillas cuyo materiales son lana merina, caña de azúcar y aceite de ricino? Pues bien, la lana merina es completamente transpirable y tiene capacidad para regular la temperatura. Por ello, este calzado es útil tanto en invierno como en verano e incluso puede utilizarse sin calcetines. Esta característica ventajosa ha llevado a la empresa mallorquina a vender 35.000 pares de zapatos desde su lanzamiento en 2018.

El origen

Pablo Mas ya había trabajado en el sector del calzado y en junio de 2017 decidió arriesgar apostando fuerte por un producto: la lana merina. Mas se basó en tres pilares que hoy sostienen su marca. El primero es la innovación natural, el desarrollo de materiales hechos e inspirados a partir de la naturaleza. El segundo es la máxima comodidad y el tercero el compromiso 100% local. El emprendedor mallorquín tenía las ideas claras desde el principio: “Lo primero que hice fue recuperar una fibra —la lana merina, originaria de España— a partir de la cual desarrollaría mi primer tejido único, que es el principal valor añadido de la marca”.

Desde que se plantea este sueño en 2017 hasta que Yuccs lanzó su primera colección un año después —Merino Sport— el instituto textil Aitex estuvo trabajando para desarrollar el tejido con el que se llevan a cabo las zapatillas. Y por fín se lanzó la serie con una muy buena respuesta. En el primer año lograron vender 10.000 pares de su calzado “made in Spain” y desde entonces sólo han crecido, lo que se ha traducido largas listas de espera debido a roturas de stock.

Pablo Mas y sus zapatillas. Yuccs

Este año la empresa de origen balear no ha bajado el ritmo. El pasado mes de septiembre presentaron su nuevo modelo “Merino Casual”. Y si pensaban que la lana merina era algo innovador en el calzado, aparece Yuccs y vuelve a sorprender: la suela del nuevo modelo está hecha de caña de azúcar provocando la sensación de “caminar por las nubes”.

Apuesta por lo nacional

Yuccs trabaja con 11 proveedores españoles de forma directa, controlando en todo momento el proceso de fabricación: “Esto nos permite velar por la calidad de los materiales, mantener unos procesos sostenibles y unas condiciones de trabajo dignas, creando una verdadera moda respetuosa con el mundo”. Además, esta empresa se compromete con el bienestar de las ovejas: “Es una de nuestras prioridades a la hora de utilizar lana merina. Las ovejas cuentan con las mejores condiciones de vida y salud”. De hecho, con cada oveja merina que esquilan logran realizar una media de 15 pares de zapatillas.

El equipo de Yuccs es 100% local. En Palma de Mallorca está la central y en Elche la fábrica. Sin embargo, las compras se realizan online: “Creemos que nuestros clientes deben pasar por la web para realizar sus pedidos y así informarse de nuestros procesos y materiales con los que los elaboramos”. De hecho, en la página web de la marca, aparecen cientos de datos sobre los tres materiales con los que se elaboran sus productos y consejos relacionados con el uso de las Yuccs. Por ejemplo: “Las zapatillas tienen un tratamiento antimanchas para que no se ensucien tan fácilmente. Si aparece una pequeña mancha, con un poco de jabón y agua o una toallita húmeda debería permitirte solucionarlo”.

Por todo eso, quizás, Felipe VI eligió estas zapatillas y Yuccs, desde entonces, ya no sólo puede presumir de fabricar las "zapatillas más cómodas del mundo", sino también de poner a disposición de 'todos' el calzado de su Majestad. Es, a día de hoy, la única forma de pasear como un rey.