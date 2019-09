Las familias gallegas pagarán 20€ más en la factura de la luz: las subidas por comunidad

Es probable que en las últimas semanas le haya llegado a su casa una carta informándole de que tiene que pagar el "suplemento territorial por tributos autonómicos" junto con una factura. "¿Y esto, a qué se debe?", habrá pensado usted. Pues bien, se trata de un impuesto que debían haber pagado hace seis años y que, al no hacerlo, les será cobrado ahora.

En total, 11 Comunidades Autónomas se verán afectadas por este impuesto: Andalucía, Cataluña, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y Navarra. Antes, en 2017, ya lo hicieron La Rioja, Castilla La Mancha y Valencia.

Quedan exentas de pagar esta refacturación Canarias, Baleares y País Vasco.

¿Por qué se produce?

En 2013, las regiones exigieron pagar impuestos autonómicos a las empresas eléctricas que trabajaban en el mercado regulado. Este impuesto, que deberían haber pagado los usuarios entonces, no se vio reflejado en sus facturas. Por eso ahora, los consumidores tendrán que pagarlo, aunque sea seis años tarde, a pesar de que ya no estén con esa compañía o ya no siga en el mercado regulado. "Tras una larga controversia judicial", según recoge la OCU, se ha tomado esta decisión para que los usuarios paguen un suplemento para cubrir los gastos de ese año.

¿Cuánto hay que pagar?

La cuantía de pago es muy variable, va desde menos un euro en comunidades como Cataluña, Madrid y Andalucía, hasta los casi 20 euros. Las comunidades más afectadas son Castilla y León y Galicia.

Cataluña 0,32 Madrid 0,57 Andalucía 0,57 Murcia 2,01 Extremadura 2,24 Asturias 2,28 Navarra 3,42 Aragón 4,3 Cantabria 9,85 Castilla y León 15,69 Galicia 19,79

¿Cómo pagar este suplemento?

El usuario afectado por este suplemento recibirá una carta junto a la factura en la que se incluirá la refacturación, por lo tanto el cliente no será avisado previamente. Para identificarlo pondrá: "Regularización del componente asociado al coste de comercialización por sentencias judiciales". Los consumidores que ya no son clientes recibirán también dicha carta y el correspondiente suplemento en el recibo de la luz.

El pago del suplemento es sencillo: el importe se abonará en la misma factura de la luz sin que nosotros hagamos nada. Si lo que tenemos que pagar es inferior a 2 euros, se cobrará en un único recibo. En cambio, si supera esta cifra, se puede pagar a plazos hasta en 12 facturas.