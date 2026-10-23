Un albañil argentino en España: "Ganas entre 1.200 y 1.800 € y un alquiler cuesta lo mismo, así no compensa trabajar"

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LO ESENCIAL Las claves Matías Armani, albañil argentino residente en Málaga, denuncia la desproporción entre los sueldos en España (entre 1.200 y 1.800 euros) y el precio del alquiler. La elevada presión inmobiliaria, especialmente en zonas como la Costa del Sol, impide a los trabajadores ahorrar, haciendo que el empleo no ofrezca una recompensa económica real. El estancamiento salarial en oficios como la albañilería desmotiva a los profesionales y dificulta el relevo generacional en sectores con alta demanda de mano de obra. La imposibilidad de acceder a una vivienda digna lleva a muchos trabajadores inmigrantes a plantearse emigrar hacia otros países europeos.

Matías Armani, un albañil argentino residente en Málaga, ha encendido el debate sobre la vivienda y la calidad de vida en España tras compartir su experiencia personal en su perfil de TikTok. El obrero denuncia la insuficiencia de los sueldos frente al precio actual de los alquileres en el mercado inmobiliario.

Con más de dos décadas de trayectoria en la profesión, el albañil critica la evidente desproporción existente entre la remuneración y la vivienda: "En España se gana entre 1.200 y 1.800 euros y un alquiler cuesta lo mismo", afirma al analizar la situación laboral actual.

La brecha económica afecta especialmente a zonas con elevada presión turística como la Costa del Sol, donde arrendar un hogar se hace cuesta arriba. Para el trabajador, esta disparidad salarial impide ahorrar cada mes, convirtiendo el empleo en un trabajo sin recompensa económica real.

A pesar de la abundante oferta de empleo en oficios como la albañilería o la fontanería, las retribuciones se estancan en niveles mínimos. Esta falta de incentivos salariales desmotiva a los profesionales cualificados que buscan establecerse de forma estable en el territorio nacional.

La escasez de oferta residencial agrava la situación en el mercado inmobiliario, encareciendo de forma significativa los arrendamientos disponibles: "Si no te vas a un lugar retirado de la Costa del Sol, es imposible alquilar", enfatiza el profesional sobre las dificultades de acceso a la vivienda.

Emigrar lejos de España

El testimonio pone de manifiesto la enorme encrucijada a la que España ha introducido a miles de trabajadores inmigrantes. Aunque acuden con la intención de integrarse en el mercado, los elevados costes fijos disipan rápidamente sus ingresos mensuales y reducen su capacidad financiera.

Esta realidad condiciona el relevo generacional en sectores con alta demanda de mano de obra cualificada. Sin la posibilidad de ahorrar o consolidar un proyecto estable de vida, muchos empleados valoran la posibilidad de emigrar hacia otros destinos europeos aunque eso implique dejarlo todo atrás en España.

La disparidad entre ingresos y vivienda genera un malestar creciente entre los trabajadores de la construcción. La imposibilidad de acceder a un hogar digno cuestiona si es realmente rentable el empleo tradicional, provocando que la incorporación laboral no mejore el bienestar familiar.

El caso de este obrero argentino evidencia la urgente necesidad de equilibrar los sueldos con la realidad inmobiliaria. Sin soluciones efectivas, el esfuerzo diario de la fuerza laboral seguirá destinándose íntegramente a cubrir gastos básicos de subsistencia sin margen para el ahorro.