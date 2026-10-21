El Gran Wyoming (71 años), propietario de 20 pisos: “Las medidas que pueda sacar la izquierda me perjudican”

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LO ESENCIAL Las claves El Gran Wyoming posee actualmente 20 inmuebles en Madrid tras más de cuatro décadas de trayectoria profesional en televisión. El presentador admite que las medidas sobre vivienda propuestas por la izquierda le perjudican económicamente debido a su patrimonio. Defiende sus inversiones inmobiliarias asegurando que ha ganado su dinero legítimamente, que hace lo que quiere con él y que no debe nada a Hacienda. Sus propiedades incluyen pisos de menos de 100 metros cuadrados en el centro de Madrid y un chalet en la zona de Arturo Soria.

La vivienda va a ser sin duda uno de los grandes ‘campos de batalla’ en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Sobre todo tras el desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen.

Mucho se está hablando, desde entonces, de los fondos buitre, por ejemplo. Incluso, el Gobierno, presentó dos reales decretos-ley de vivienda que, en una primera ocasión, fueron rechazados por el Congreso de los Diputados, y que volvieron a ponerse sobre la mesa en otro Consejo de Ministros.

“Todas las medidas que pueda sacar la izquierda, como potentado que soy, me perjudican”, afirmó José Miguel Monzón, conocido como El Gran Wyoming, en una entrevista en Vanitatis.

Inversiones

Sin duda uno de los rostros más conocidos de la televisión en España (arrancó con Silencio, se juega, en 1984), sus mayores éxitos fueron Caiga quien caiga (entre 1996 y 2002) y El intermedio (desde 2006 a la actualidad). También es médico, músico, actor y escritor.

"Poseo 19 pisos en Madrid. Llevo 30 años trabajando en televisión y he ganado mucho dinero y lo invierto en lo que quiero", subrayó en la citada entrevista realizada en 2014. Esa cifra, en la actualidad, ya sube a 20 inmuebles, y su vida laboral ya supera las cuatro décadas.

“A mí me tratan como si fuera un cargo público. Yo con mi dinero hago lo que me da la gana. Otros lo invierten en barcos o fincas para criar toros”, apuntó.

Dicho de otra manera, con el dinero que gana hace lo que le plazca. Como el más común de los mortales.

Pero el hecho de que haya invertido en ‘ladrillo’ ha servido para que sus detractores le ataquen, sobre todo debido a su posición en política, más cercana a la izquierda.

Aunque la izquierda, como está sucediendo con los dos reales decretos-ley antes indicados, tome medidas que no le favorecen.

“Todas las medidas que pueda sacar la izquierda, como potentado que soy, me perjudican”, sostuvo en Vanitatis.

Sus pisos, de menos de 100 metros cuadrados, están en el centro de Madrid. Él vive en un chalet de 350 metros cuadrados en la zona de Arturo Soria. ¿Su valor? Alrededor del millón de euros.

"No he robado a nadie ni debo nada a Hacienda" concluyó El Gran Wyoming. Y eso que la Agencia Tributaria le ha dado “unos palos de miedo”.