Victoria, economista, sobre el préstamo de 50.000 € para la vivienda: "Tendrás límites de precio si vendes o alquilas"

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LO ESENCIAL Las claves El Gobierno aprueba mediante el Real Decreto-ley 29/2026 préstamos de hasta 50.000 euros al 0% de interés para financiar la entrada del 20% en la compra de la primera vivienda habitual. La economista Victoria Ballesteros advierte que acogerse a esta ayuda impone límites futuros al precio de venta, ajustado solo por IPC, o al precio de alquiler, sujeto a índices de referencia. El préstamo funciona como un complemento a la hipoteca sin límite de edad, destinado a quienes pueden asumir la cuota pero carecen de ahorros, con plazos de devolución de entre 10 y 30 años.

La vivienda lleva semanas siendo el principal tema de conversación entre los españoles, además de haberse convertido en el tema que marcará la pauta de las campañas electorales hasta las elecciones generales del 29 de noviembre.

El motivo por el que la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles es su precio. Las constantes subidas han hecho que adquirir una vivienda se convierta en un auténtico desafío.

Por ello, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 29/2026, en el que se aprueban préstamos de hasta 50.000 euros a coste cero; sin embargo, como especificó la experta en economía, Victoria Ballesteros, en Cope, todo tiene letra pequeña.

¿Cuál es la letra pequeña?

Según se establece en el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), estas ayudas forman parte del mecanismo Tu Casa y buscan conceder préstamos de 50.000 euros con un 0% de interés a quienes vayan a comprar su primera vivienda habitual con el objetivo de cubrir el 20% de la misma.

Ahora bien, según advirtió la experta en economía, esta ayuda puede suponer ciertos límites en el futuro, ya que "tendrás límites de precio si vendes o alquilas la vivienda en el futuro".

En otras palabras, si el propietario decide vender o alquilar el inmueble, deberá respetar unos límites de precio. Con lo cual, el precio de venta no podrá superar el precio por el que compró la vivienda el propietario actualizado únicamente con el Índice de Precios al Consumo (IPC).

Asimismo, si se opta por poner la vivienda en alquiler, el precio deberá estar por debajo del límite del sistema de índices de precios de referencia.

¿A quién va dirigido el préstamo?

Estos 50.000 euros funcionan como un complemento de la hipoteca y van destinados a aquellas personas que pueden pagar las cuotas, pero no cuentan con los ahorros necesarios para dar la entrada y no hay un límite de edad para solicitarlo. De esta manera, el período de carencia es igual al de una hipoteca y el plazo de devolución es de 10 a 30 años.

En este sentido, Antonio Gallardo, experto económico de Asufi, comentó en Cope que "seguimos teniendo el problema del precio, que al final es lo que condiciona mucho más la situación", e hizo hincapié en que "es raro ver hipotecas a 35 años o más".

A pesar de que el decreto entró en vigor, aún hay ciertos detalles que deben concretarse, como los requisitos de acceso o la forma concreta en que se debe solicitar el préstamo.