Mónica García rinde cuentas sobre su patrimonio: dos viviendas heredadas y un salario de 90.527 euros

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LO ESENCIAL Las claves Mónica García percibió un salario anual de 90.527,31 euros en 2025 como ministra de Sanidad, según el Portal de Transparencia. Su patrimonio inmobiliario incluye un tercio de la propiedad de dos viviendas heredadas en 2006, situadas en Madrid y Cercedilla. Declaró disponer de más de 112.000 euros en cuentas bancarias y 8.000 euros en derechos de autor por su libro 'Política sin anestesia'. García será la número dos de la candidatura de Frente Amplio en la Comunidad de Madrid para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Mónica García, la actual ministra de Sanidad, será la número dos de Frente Amplio en la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Más allá de su labor al frente del ministerio, donde se enfrentaba a una huelga indefinida de médicos a partir del 28 de octubre, y que ha sido desconvocada ante el adelanto electoral, la pregunta es: ¿Cuál es su patrimonio y salario?

A continuación, te damos respuesta a estas preguntas atendiendo a la Declaración de Actividades, Bienes y Rentas, y al Portal de Transparencia de la Administración General del Estado (AGE).

Salario y patrimonio

Como actual ministra de Sanidad, su salario en 2025 fue de 90.527,31 euros anuales, según aparece recogido en el Portal de Transparencia. Un año antes fue de 86.570,52 euros; y, en 2023, de 82.662,62 euros.

Mientras que en su Declaración de Actividades, Bienes y Rentas, del año 2023, aparece un salario de 67.949 euros. En este caso, corresponde a su desempeño en la Asamblea de Madrid como diputada por Más Madrid.

La política y médica anestesióloga también declaró en el momento de incorporarse como ministra otros 8.000 euros más por su faceta como escritora. En concreto, esa cantidad la percibió en concepto de derechos de autor por su obra ‘Política sin anestesia’, publicado en 2022.

Si ponemos el foco en el ‘ladrillo’, por aquel entonces declaró disponer de un tercio de la propiedad de dos viviendas. Se trata de viviendas que había heredado en el año 2006: una en Madrid capital, y otra en Cercedilla.

Y si hablamos de money, disponía de algo más de 112.000 euros en diferentes cuentas bancarias según los registros de la Comunidad de Madrid.

¿Gana más o menos que otros ministros? Pues, como decía la canción, depende. Así, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, percibió en 2025 la cantidad de 84.650 euros.

Mientras que Margarita Robles, ministra de Defensa, ingresó 102.616,18 euros; Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, 99.757,68 euros; José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, 89.819 euros; y Carlos Cuerpo, ministro de Economía, 88.148,04 euros.