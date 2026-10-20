Jorge tiene 34 años y es maestro de la concertada en Madrid: "Trabajamos muchas horas gratis, de la vocación no se vive"

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LO ESENCIAL Las claves Jorge Gómez, maestro de la concertada en Madrid, apoya la huelga educativa pública y denuncia las elevadas ratios de alumnos y la excesiva carga laboral no pagada. El docente señala que el sueldo neto en la concertada no alcanza los 1.900 euros y asegura que los salarios actuales se han quedado obsoletos ante el coste de vida en la capital. Critica los continuos cambios en la Ley de Educación impulsados por los políticos y defiende que las normativas deberían confeccionarse por profesionales de la pedagogía y la psicología. La huelga indefinida en la educación pública madrileña continúa y tiene convocada una gran manifestación este jueves 22 de octubre desde Atocha hasta la Consejería de Educación.

La educación pública está patas arriba. Los sindicatos de la Comunidad de Madrid convocaron una huelga indefinida desde el 14 de octubre que todavía continúa. ¿Sus reclamaciones? Reducir el horario lectivo, bajar el número de alumnos por aula, mejoras salariales y más recursos.

"Trabajamos muchas horas gratis, de devoción y vocación no se vive", explica Jorge Gómez Ferrero, maestro de un colegio concertado en el centro de Madrid. En declaraciones para EL ESPAÑOL, el docente apoya a sus compañeros del sector público.

"Esta huelga busca que se respete y se dignifique la profesión que cimenta el futuro de nuestro país", defiende antes de añadir: "El Estado y las Comunidades Autónomas llevan años aprovechándose de la devoción y el buen hacer de las maestras, pero de eso no se vive".

Jorge expone una de las principales quejas del sector: las ratios en las aulas. "Es imposible individualizar la enseñanza si estás tú solo con 20 alumnos, cada uno con distintas necesidades", argumenta.

Por otro lado, considera que los salarios son insuficientes: "El sueldo neto de un maestro de la concertada no llega a 1.900 euros, (...) pero ganar 2.000 euros en Madrid a día de hoy te convierte en el 'mileurista' de hace unos años".

Además, destaca que otro aspecto a mejorar es la excesiva carga de trabajo: "Si nos pagaran la mitad de horas que trabajamos gratis, estaríamos ganando más de la mitad del sueldo".

Y es que según el maestro, "a poco que quieras hacer las cosas bien, las horas semanales asignadas son del todo insuficientes". "Hay un gran volumen de días entre semana y del fin de semana que te llevas el trabajo a casa", explica.

"Los políticos no han pisado un aula en su vida"

Para Jorge, otra de las claves son las derogaciones de la Ley de Educación que tienen lugar con cada cambio de gobierno: "Es una vergüenza". "La educación no se debe asignar a los políticos, no han pisado un aula en su vida", expresa con dureza.

Bajo su punto de vista, una ley educativa de calidad debería confeccionarse por profesionales de la pedagogía, educación, filosofía y psicología.

Diferencias entre la escuela pública y la concertada

Aunque Jorge trabaje en una escuela concertada de Madrid y —por tanto no esté en huelga — defiende que los dos ámbitos comparten reivindicaciones: "Ambas van de la mano en casi todos los aspectos".

"Tenemos los mismos problemas de ratios, de cantidad de horas lectivas, de salarios indignos y de faltas de respeto por parte de la sociedad", argumenta.

Eso sí, admite que la educación pública goza de una mejor situación: "En la pública, aunque tengan una situación precaria, tienen mejores condiciones económicas y laborales que el resto".

"Pero esto no va de bandos, deseamos lo mejor para nuestras compañeras de la pública y para todo el alumnado", detalla. "Nosotros solo podemos ver los toros desde la barrera", concluye.

¿Cuándo es la próxima manifestación de educación?

La huelga indefinida del profesorado madrileño continúa con una gran manifestación prevista para este jueves 22 de octubre. La concentración arrancará a las 18:00 en la plaza del Emperador Carlos V, en Atocha, y se desplazará por el centro de Madrid hasta la Consejería de Educación.

La protesta está convocada por los sindicatos CCOO, UGT, CGT, CSIF y la plataforma Menos Lectivas.