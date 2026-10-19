Venden una casa de lujo de 800 m² con 3 plantas, piscina y zona de barbacoa a tan solo 30 minutos de la playa

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LO ESENCIAL Las claves Sale a la venta un chalet de lujo por 2.450.000 euros sobre una parcela de 800 m² en Can Matas, una zona cotizada de Sant Cugat del Vallès. La vivienda cuenta con cuatro habitaciones, tres baños, calefacción por suelo radiante, aire acondicionado y cocina equipada con electrodomésticos de alta gama. El exterior dispone de jardín de bajo mantenimiento, zona chill-out con barbacoa y una piscina de cloración salina de 24 m². Incluye un amplio garaje subterráneo con luz natural y capacidad para cuatro vehículos, situándose a solo 30 minutos de la playa de la Barceloneta.

Ubicada en Can Matas, una de las áreas residenciales más cotizadas de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), sale al mercado una exclusiva parcela de 800 m². La propiedad alberga un chalet de tres plantas que incluye jardín, piscina y un amplio garaje con capacidad para cuatro vehículos.

Construida en 2009, la vivienda distribuye en su interior cuatro amplias habitaciones y tres baños. Para asegurar el máximo confort durante todo el año, todas las estancias están equipadas con aire acondicionado y calefacción por suelo radiante.

Tal y como destaca el anuncio publicado en Idealista, "se trata de una propiedad excepcional, donde arquitectura, luz y materiales de alta calidad se combinan para ofrecer una vivienda única", un refugio de lujo situado a tan solo media hora en coche de la playa de la Barceloneta.

¿Cuánto vale esta casa en Sant Cugat?

Esta vivienda unifamiliar está anunciada por un precio de 2.450.000 euros. El recorrido por la casa empieza por la planta baja, donde se distingue el estilo diáfano y minimalista del conjunto: ventanales grandes, puertas correderas, vistas al jardín desde el salón, etc.

Todo ello con una combinación del color negro y blanco con madera oscura. La cocina, ubicada en esta altura, cuenta con electrodomésticos de alta gama Gaggenau. En esta planta también se halla un aseo de cortesía, una relajante zona de aguas y la joya de la corona: la suite principal.

El comedor de la casa de 429 m² en Sant Cugat del Vallès, Barcelona. Idealista.

Esta goza de baño propio, vestidor y vistas directas a la piscina. Al subir las escaleras, la casa se distribuye en dos alas independientes.

Una de ellas es un espacio de estudio con vistas al jardín. La otra zona consta de dos habitaciones dobles con un elegante baño compartido.

Una piscina de sal y zona 'chill-out'

El exterior de la casa funciona como una estancia más. La parcela esquinera está rodeada por un jardín íntimo y de bajo mantenimiento. La guinda del pastel es la piscina, de cloración salina y 24 m².

A pocos metros se ubica una zona 'chill-out' con una barbacoa. Se trata de un área al aire libre perfecta para relajarse. Finalmente, el sótano cuenta con una ordenada sala de máquinas que abre paso a un garaje gigante.

Este está iluminado, sorprendentemente, por luz natural. Pero lo mejor del garaje es su capacidad para albergar hasta 4 vehículos. Además, el inmueble tiene una zona de almacenaje en forma de trastero.

Sobre su ubicación en la calle Or, el anuncio destaca que está repleto de parques, zonas infantiles y áreas ajardinadas que favorecen la seguridad en el barrio. "A ello se suma una amplia oferta de servicios como colegios, comercios y equipamientos deportivos", concluye la descripción.