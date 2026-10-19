Miguel Bernardeau, 29 años, sobre la vivienda: "Mi amigo se muda conmigo, con 2 empleos no puede permitirse una casa"

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LO ESENCIAL Las claves El actor Miguel Bernardeau ha visibilizado la crisis de la vivienda al revelar que su mejor amigo se muda con él porque no puede pagar un alquiler en solitario, a pesar de tener dos empleos. Bernardeau se reconoce como un privilegiado y aprovecha su altavoz para denunciar las dificultades de los jóvenes para emanciparse ante el aumento de los precios inmobiliarios. El encarecimiento de los alquileres en grandes ciudades y la escasez de oferta asequible obligan a muchos trabajadores a compartir piso para no superar el 30% recomendado de sus ingresos. El intérprete atraviesa un gran momento profesional tras su éxito en la película 'La bola negra', de Los Javis, mientras reflexiona sobre cómo gestionó la fama desde su etapa en 'Élite'.

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas para los jóvenes en España. El encarecimiento de los alquileres y la dificultad para emanciparse han llevado a miles de personas a compartir piso durante años, incluso cuando tienen empleo.

Una realidad sobre la que también ha reflexionado uno de los actores del momento: Miguel Bernardeau (La bola negra), que ha puesto el foco en las dificultades que atraviesan personas de su entorno para acceder a una vivienda.

En una entrevista concedida a Vanity Fair, el intérprete ha reconocido su situación y ha explicado cómo afecta la crisis inmobiliaria a su círculo más cercano: "Soy un privilegiado, pero mi mejor amigo se viene a vivir conmigo porque no puede permitirse una casa para él solo, y eso que tiene dos empleos".

Los problemas con los alquileres

Las palabras de Bernardeau reflejan una de las contradicciones del mercado inmobiliario actual: tener trabajo no siempre garantiza la posibilidad de vivir de manera independiente.

El caso de su amigo evidencia cómo incluso quienes cuentan con dos empleos pueden encontrar dificultades para asumir el coste de un alquiler sin compartir gastos.

Así, la situación que describe el actor se enmarca en un contexto de encarecimiento de la vivienda que afecta especialmente a las generaciones jóvenes.

Los precios del alquiler han aumentado en los últimos años, sobre todo en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, donde la demanda supera la oferta disponible a precios asequibles.

Los expertos recomiendan destinar alrededor del 30% de los ingresos netos del hogar al pago de la vivienda.

Sin embargo, en los mercados más tensionados, el esfuerzo económico de los inquilinos puede superar ampliamente ese umbral, reduciendo su capacidad de ahorro y dificultando la emancipación.

A esta situación se suma la escasez de vivienda pública de alquiler y el desequilibrio entre la creación de nuevos hogares y el ritmo de construcción de viviendas. El resultado es un mercado en el que compartir piso se ha convertido en una alternativa habitual para quienes no pueden asumir una renta en solitario.

Bernardeau también habló en la entrevista sobre la fama que alcanzó con apenas 20 años gracias al éxito internacional de Élite. Al reflexionar sobre la exposición pública, el actor ha defendido la importancia de relativizar los problemas propios y reconocer las ventajas de su situación.

"Hay momentos complicados, pero peor es la mina", explica al recordar cómo afrontó la popularidad. Una perspectiva que conecta con su reflexión sobre la vivienda: reconocer que dispone de oportunidades que otros no tienen y poner el foco en una dificultad que afecta a buena parte de la sociedad, incluido su mejor amigo.

El actor atraviesa una etapa profesional acaparando titulares por La bola negra, la exitosa película de Javier Calvo y Javier Ambrossi que está arrasando en la taquilla española y promete ser la apuesta fuerte de Netflix en la próxima gala de los premios Oscar.