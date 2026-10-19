Los cinco pasos recomendados por los expertos para la detección precoz del cáncer de mama. Cedida

Una campaña de Vueling y la Asociación Española Contra el Cáncer establece un paralelismo entre los controles de seguridad de la aviación y los pasos recomendados para la detección precoz del cáncer de mama.

Un control de seguridad que puede marcar la diferencia frente al cáncer de mama

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Vueling y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) lanzan la campaña 'Safety Check' para concienciar sobre la detección precoz del cáncer de mama durante el mes de octubre. La iniciativa simula los controles de seguridad de los vuelos e incluye materiales informativos a bordo con cinco pasos clave para la prevención, como los chequeos periódicos y las mamografías. Como muestra de apoyo y compromiso, los pilotos de la aerolínea podrán cambiar voluntariamente sus habituales galones dorados por unos de color rosa. Vueling y la AECC mantienen una alianza desde hace más de una década que incluye proyectos de sensibilización y el traslado de niños a campamentos de la asociación.

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres en España. La Sociedad Española de Oncología Médica estima que, a lo largo de 2026, se habrán diagnosticado 38.318 nuevos casos, unos 2.000 más que el año anterior.

Los avances terapéuticos y diagnósticos de los últimos años, junto a los programas de cribado han permitido altas tasas de supervivencia para esta enfermedad, pero la detección precoz sigue siendo el factor determinante para obtener un buen pronóstico.

Cada 19 de octubre, el Día Internacional del Cáncer de Mama recuerda la importancia de la prevención, las revisiones médicas y la información para mejorar el abordaje de esta enfermedad.

Tripulación de Vueling Cedida por Vueling

Por este motivo, en el mes de octubre Vueling, junto con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), ha puesto en marcha la campaña ‘Safety Check: el control de seguridad que marca la diferencia’.

La iniciativa establece un paralelismo entre los controles de seguridad necesarios antes de volar y los chequeos médicos recomendados para favorecer el diagnóstico temprano del cáncer de mama.

Cómo detectar el cáncer de forma precoz

A lo largo de este mes de octubre un avión de Vueling lucirá reposacabezas destacando, precisamente, la importancia de realizar controles periódicos, al tiempo que se incorporarán unas cartolas de seguridad especiales y manteletas que recuerdan cinco pasos clave para ayudar a la detección precoz.

Los cinco pasos recomendados por los expertos para la detección precoz del cáncer de mama. Cedida

1. Acudir a chequeos médicos regulares. Las revisiones ginecológicas permiten realizar un seguimiento de la salud y consultar cualquier cambio o síntoma que pueda requerir una valoración profesional.

2. Participar en los programas de cribado. Las mujeres de entre 50 y 69 años deben informarse sobre el programa de cribado poblacional que les corresponda y seguir las recomendaciones sanitarias para realizarse una mamografía. Esta prueba permite detectar posibles alteraciones mamarias antes de que aparezcan síntomas y es el método más eficaz para la detección del cáncer en fases tempranas.

3. Autoexploración mamaria. Conocer el aspecto habitual del propio cuerpo ayuda a identificar posibles cambios. Ante cualquier alteración en las mamas, es importante consultar con un profesional sanitario, que determinará si es necesario realizar pruebas adicionales.

4. El cáncer de mama también afecta a los hombres. Aunque es mucho menos frecuente, esta enfermedad no afecta exclusivamente a las mujeres. Por ello, la atención a los cambios físicos y la consulta médica ante cualquier señal de alerta también son importantes en los hombres.

5. Compartir información y hablar de la enfermedad. Hablar abiertamente de la enfermedad contribuye a combatir el desconocimiento y los estigmas asociados al cáncer de mama. Además, también ayuda a que más personas conozcan la importancia del diagnóstico temprano.

Cartola de la campaña 'Safety Check' Cedida por Vueling

Además, los pilotos podrán sustituir voluntariamente sus habituales galones dorados por unos de color rosa para dar visibilidad a la iniciativa.

Esta decisión nació de los propios pilotos de la compañía para mostrar su compromiso con esta causa.

Una década de colaboración

Los pilotos de Vueling podrán llevar en el mes de octubre galones rosas. Cedida

El compromiso de Vueling con la Asociación Española Contra el Cáncer va más allá de la campaña de octubre. Ambas entidades colaboran desde hace más de diez años para impulsar la sensibilización sobre el cáncer y apoyar a las personas afectadas y a sus familias.

Además, cada verano la aerolínea facilita el traslado de niños y adolescentes desde distintos puntos de España para que puedan participar en los campamentos organizados por la asociación en Cataluña.

En este marco, iniciativas como ‘Safety Check' buscan acercar los mensajes de prevención a la ciudadanía y recordar que, al igual que los controles de seguridad son una parte esencial de cada vuelo, las revisiones médicas desempeñan un papel fundamental en la detección precoz del cáncer de mama.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Vueling.