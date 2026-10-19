Page rinde cuentas sobre su patrimonio: ahorros de casi 700.000 euros y un sueldo bruto anual de 92.165€

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LO ESENCIAL Las claves Emiliano García-Page ha hecho pública su declaración de bienes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, detallando un sueldo bruto anual de 92.165 euros. El presidente autonómico suma unos ahorros de casi 700.000 euros (675.810 €), distribuidos en cuentas bancarias, la Cuenta Naranja y un plan S&P 500. En su patrimonio figuran el 50% de dos pisos con garaje y dos trasteros, además de una hipoteca pendiente de 58.020 euros con Globalcaja. Declara la propiedad de dos vehículos (un Volkswagen Polo de 2002 y un Mercedes Clase C-220 de 2020) y el pago de 28.349 euros en concepto de IRPF.

Emiliano García-Page es el presidente más longevo del PSOE en una comunidad autónoma. De hecho, son tres las legislaturas que lleva al frente de Castilla-La Mancha: en 2015 gracias a un pacto con Podemos; y en 2019 y 2023 con mayoría absoluta.

Un año más, el que también fuera alcalde de Toledo, ha hecho pública su declaración de actividades, bienes y rentas. Y, a modo de resumen, destaca que su sueldo bruto anual es de 92.165 euros así como que sus ahorros se acercan a los 700.000 euros.

A continuación, te mostramos los datos más destacados del presidente castellano manchego tal y como aparecen en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Ahorros e hipoteca

En el BOE castellano manchego, Emiliano García-Page declara poseer la cantidad de 675.810 euros ahorrados en diferentes entidades bancarias. Así, en ING, Deutsche Bank y Globalcaja tiene cuentas bancarias por valor de 73.023 euros.

Mientras que en la Cuenta Naranja tiene 279.023 euros, y en un plan S&P 500, otros 323.426 euros.

Como otros tantos españoles, Page tiene una hipoteca. En esta ocasión, es con Globalcaja. ¿Y cuál es el saldo pendiente que tiene por pagar? 58.020 euros a fecha de 30 de junio.

Si ponemos el foco en su patrimonio inmobiliario, el presidente castellano manchego dice poseer dos pisos, ambos de 90 metros cuadrados y con garaje. En ambos, adquiridos en 1997 y 2017, tiene la mitad de su propiedad. Junto a ellos, dos trasteros.

También posee un Volkswagen Polo de 2002, cuyo valor asciende a 400 euros, y un Mercedes Clase C-220, este adquirido más recientemente, en 2020, y con un valor de 40.000 euros.

Respecto a su salario, su sueldo bruto anual es de 92.165 euros. Si descontamos las pertinentes retenciones y cotizaciones a la Seguridad Social, neto ha ingresado 59.826 euros.

Cantidad a la que hay que unir 18.757 euros en concepto de indemnización como diputado regional más otros 1.541 euros de intereses por sus cuentas bancarias.

¿Cuál ha sido su aportación al PSOE? 1.764 euros (cifra bastante similar a los intereses percibidos por sus cuentas bancarias). También pagó 28.349 euros en el IRPF.