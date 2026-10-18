Un albañil de 23 años, sobre su salario en la obra: "Yo, en mi caso, por menos de 2.500 euros no me muevo"

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LO ESENCIAL Las claves José Manuel, un joven de 23 años que trabaja como encofrador y ferrallista, ha alcanzado la categoría de oficial de primera tras dejar los estudios a los 16 años. El joven defiende las retribuciones del sector afirmando que un oficial de primera no debería cobrar menos de 2.000 euros y asegura que no trabaja por menos de 2.500. Destaca el acusado envejecimiento de la plantilla en la construcción, donde únicamente un 11% de los trabajadores son menores de 30 años. A través de redes sociales y pódcasts, busca dignificar el oficio, motivar a jóvenes y mujeres a unirse a la obra y aconseja acudir directamente a las construcciones para buscar empleo.

A sus 23 años, José Manuel ya ejerce su trabajo soñado como encofrador y ferrallista, superando varios retos personales y profesionales hasta convertirse en oficial de primera.

José Manuel abandonó los estudios a los 16 años para dedicarse a la obra en la empresa de su padre en la cual, después de un hiato de dos años en el que fue a trabajar para la competencia, todavía se encuentra.

Lo llamativo de la historia del joven encofrador es que pertenece a un sector donde la edad media es de 45 años y los trabajadores menores de 30 años suponen un 10,8% y un 11,2% del total. Con esto, José Manuel habló de su experiencia en la obra en el pódcast Sector Oficios mostrando la realidad de este trabajo.

¿Cuánto cobra un albañil?

El joven empezó como un peón más en la empresa familiar; a pesar de ser el hijo del jefe, confesó que tenía muchos problemas y roces con su padre, lo que, al cabo de un año y medio, lo llevó a buscar refugio en la competencia en Ibiza.

Tras dos años de aprendizaje en esta nueva empresa, José Manuel decide volver a la empresa familiar donde, tras haber demostrado que está capacitado para manejar la carga laboral, en dos meses lo convirtieron en oficial de primera a sus 20 años.

En el ámbito económico, el joven no escatimó: "Un oficial de primera no debería cobrar menos de 2.000 euros; en mi caso, yo por menos de 2.500 euros no me muevo, eso sí, empezando como peón no se puede pretender ganar 2.000 euros desde el primer día", explicó.

El salario medio en el sector de la construcción va desde los 1. 926 euros brutos mensuales en 14 pagas o 2.247 euros brutos al mes en 12 pagas. El Salario Mínimo Interprofesional se sitúa en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas.

Un albañil de 23 años, sobre su salario en la obra: "Yo, en mi caso, por menos de 2.500 euros no me muevo"

A pesar de que en los oficios es relativamente alto, poca gente joven opta por dedicarse a esto. Esta característica es parte de lo que motivó a José Manuel a dedicarse a este mundo.

"Me motivó la falta de gente joven en el sector; quería dar visibilidad al trabajo con alegría para motivar a jóvenes y mujeres a aprender un oficio", expresó José Manuel.

En esta misma línea, el joven encofrador desveló cómo buscar trabajo en este sector: "La mejor forma es ir directamente a las obras, presentarse con ganas de trabajar y aprovechar la oportunidad que te den", manifestó.

Con el objetivo de intentar mostrar cómo es de verdad el mundo de la construcción, José Manuel abrió un canal en redes sociales donde muestra el trabajo manual e intenta dignificar el sector para motivar a los jóvenes a aprender un oficio, algo que considera sumamente necesario.

Finalmente, el trabajador invitó a que más jóvenes como él aprendieran un oficio y ayudaran a renovar una plantilla que cada vez está más envejecida. Además, concluyó confesando que "en la construcción se aprende algo nuevo".