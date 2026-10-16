Marcos (21 años): “Encuentro conductores profesionales para las empresas de transporte de toda España”

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LO ESENCIAL Las claves Marcos Luque, de 21 años, dirige el portal de empleo Genda JOB, que conecta a conductores profesionales de camiones con empresas de transporte en toda España. España se enfrenta a una grave falta de relevo generacional en el sector, necesitando entre 20.000 y 30.000 camioneros, con solo un 3% de conductores menores de 25 años. Genda JOB cuenta con casi 26.000 candidatos y 573 empresas inscritas, gestionando ofertas para perfiles con carnet C, C+E, CAP y tarjeta de tacógrafo. La plataforma busca contrataciones estables al filtrar candidatos según experiencia, ubicación y preferencias de ruta, ofreciendo oportunidades tanto a camioneros novatos como veteranos.

La falta de relevo generacional es común en varios sectores en España. Uno de ellos es el de los conductores profesionales por carretera, más conocidos como camioneros.

Según la Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM), son necesarios entre 20.000 y 30.000 conductores de camiones. Cantidad que puede estar por encima de los 116.000 en 2028.

“Encuentro conductores profesionales para las empresas de transporte de toda España”, afirma Marcos Luque, un jerezano que, por ejemplo, ha logrado 35 contrataciones para una misma empresa de transporte.

Ofertas

Con 21 años, Luque está a los mandos de Genda JOB. Se trata de un portal de empleo en el que, en la actualidad, están inscritas 573 empresas y casi 26.000 candidatos.

Si ponemos el foco en el sector del transporte y la logística, son más de 150 las ofertas disponibles. Recordemos que, en la actualidad, más de la mitad de los conductores en activo tiene más de 55 años, y sólo un 3% está por debajo de los 25 años.

“He conseguido más de 35 contrataciones para una misma empresa de transporte gestionando procesos de selección en diferentes puntos de España”, apunta.

Se trata de profesionales con carnet C, C+E, CAP y tarjeta de tacógrafo, especialmente para determinadas rutas, provincias y condiciones de trabajo.

¿Cuál es su modus operandi? La agencia de colocación busca candidatos, contacta con ellos, comprueba documentación, disponibilidad, experiencia, ubicación y condiciones laborales antes de presentar los perfiles a las empresas.

“Conseguir una contratación ya supone ayudar a una empresa y cambiar la situación laboral de una persona”, explica el fundador de Genda JOB.

La plataforma trabaja tanto con conductores experimentados que buscan mejorar sus condiciones como con profesionales que quieren trabajar más cerca de casa, cambiar de tipo de ruta o encontrar mayor estabilidad.

También con aquellos otros que buscan su primer empleo una vez obtenidos sus permisos profesionales.

“Hay conductores con veinte años de experiencia que quieren cambiar de empresa, pero también hay personas que acaban de sacarse el C+E y necesitan que alguien les dé esa primera oportunidad”, sostiene Marcos.

Y añade: “Intentamos estar en medio de los dos: ayudar a la empresa a encontrar personal y ayudar al conductor a encontrar una empresa que confíe en él”.

Por eso, y bajo esta filosofía, concluye indicando que su objetivo no es tener muchas ofertas: “Queremos saber qué busca cada empresa y qué busca cada conductor e intentar encontrar ese punto donde ambos encajen. Ahí es donde realmente se produce una contratación estable”.