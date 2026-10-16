Javier, propietario de 11 pisos en alquiler, sobre los decretos de vivienda: "He retirado 3 pisos del mercado por miedo"

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LO ESENCIAL Las claves Javier Medina, propietario de 11 pisos en alquiler, ha retirado preventivamente tres viviendas del mercado tras la aprobación de los nuevos decretos de vivienda. El inversor denuncia una profunda inseguridad jurídica debido a medidas como los límites de precios, la prórroga de contratos y la regulación de desahucios. Medina señala que asume costes de 2.000 euros en hipotecas y 800 euros en gastos mensuales, por lo que necesita cubrirse con seguros de impago ante el riesgo de morosidad. El sector inmobiliario advierte que estas regulaciones han provocado la retirada de más de 4.000 inmuebles y paralizado firmas de contratos, perjudicando la oferta para los inquilinos.

El pasado 6 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó 21 medidas en materia de vivienda y, a pesar de que en esencia buscan facilitar el acceso a este bien y proteger a los inquilinos, desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el mercado inmobiliario ha ido cuesta abajo.

Límites en los precios de alquiler, prohibición de desahucios y regulación del alquiler de temporada y por habitaciones son algunas de estas medidas que han llevado a que en tan solo diez días se hayan retirado más de 4.000 viviendas de alquiler habitual del mercado.

De esta manera, Javier Medina, propietario de 11 pisos en alquiler, habló en Antena 3 sobre la entrada en vigor de estos decretos desde el punto de vista de los inversores inmobiliarios, señalando que el sentimiento general es de inseguridad jurídica.

El terror del impago

Medina tiene 32 años, pero aseguró que lleva siendo empresario desde los 18 años y que actualmente, contrario a lo que se pueda creer, sigue tributando como autónomo argumentando que "he tributado más de 600.000 euros en impuestos".

"Llevo toda la vida trabajando con mi empresa, esforzándome, empleando a gente y, con los beneficios que he ido sacando, me he ido hipotecando para comprar pisitos de 40.000 euros y 45.000 euros, el más caro de 80.000 euros, es decir, no son pisos de medio millón o un millón", argumentó el propietario.

Según expresó el inversor, todos sus pisos están alquilados e incluso él mismo vive de alquiler. De esta manera, el inversor inmobiliario no dudó en expresar su opinión sobre los nuevos decretos de vivienda y sus consecuencias en el mercado de alquiler.

"Hemos visto que, desde que se aprobaron en el Consejo de Ministros todas esas medidas y esta inseguridad jurídica, lo que han hecho los propietarios e inversores es retirar preventivamente", comentó Medina, añadiendo que "yo mismo he retirado 3 pisos del mercado del alquiler por esta inseguridad".

El propietario explicó que el motivo de retirar tan solo tres pisos en vez de 11 es que eran viviendas recién reformadas y listas para ser alquiladas; sin embargo, al ver que se aprobó la normativa, optó por terminar de retirarlos.

Además, expresó que él, como propietario, también tiene gastos que debe asumir, por lo que se encuentra con una legislación que hace más evidente ese riesgo de impago.

En su caso, expresó que "yo tengo más de 800 euros de gasto al mes, aparte de los impuestos que se tributan al Estado, y unas cuotas de 2.000 euros de hipoteca, es decir, yo asumo unos riesgos y tengo que cubrirme con seguros de impago porque estamos viendo que ante eso el Estado no se hace responsable".

"Ahora me están diciendo que los alquileres se van a prorrogar tres años, por lo que contratos de hace cinco años que finalizaban ahora podrían ser hasta indefinidos. ¿Tú entiendes esta inseguridad?", reclamó Medina.

Como Medina, hay muchos otros propietarios que, al ver aprobados estos decretos, decidieron retirar sus pisos del mercado antes de enfrentarse a una situación de desahucio, a lo que se suma un freno en las firmas de contrato de alquiler, al menos 1.523 firmas, según un estudio de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI).

Por esto, el sector inmobiliario ha advertido de que estas medidas están teniendo "graves consecuencias" en el mercado, haciendo que, en definitiva, los afectados sean los inquilinos que se enfrentan a una escasez de oferta y propietarios muy escépticos a la hora de alquilar.